Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573291485.html
Суд вынес приговоры фигурантам петербургского дела "Сети"*
Второй Западный окружной военный суд приговорил Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, участников организации "Сеть"*, к 7 и 5,5 года колонии общего режима... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:22
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пенза
пензенская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573292246_0:21:801:471_1400x0_80_0_0_398ba8274c255bf144aacf21bf5450dc.jpg
https://ria.ru/20200604/1572455415.html
https://ria.ru/20200622/1573179710.html
Доказательства есть. И предоставлены они отнюдь не нашими органами, а одним из бывших сетевиков, который сейчас свалил на Украину. Эксгумация тел его показания подтвердила.
571
Ну да, конечно. Если они сказали, что им подбросили, то так оно и есть. Детсадовский уровень мышления.
562
47
пенза
пензенская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573292246_0:21:801:471_1400x0_80_0_0_398ba8274c255bf144aacf21bf5450dc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573292246_0:0:799:599_1400x0_80_0_0_66f5254f8f156d4491cd8ea7077ce08b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573292246_74:0:673:599_1400x0_80_0_0_857d53a73b114a43889f8df427cda5ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пенза, пензенская область, санкт-петербург, происшествия

Суд вынес приговоры фигурантам петербургского дела "Сети"*

12:10 22.06.2020 (обновлено: 13:22 22.06.2020)
21800
Виктор Филенков и Юлий Бояршинов в суде
Виктор Филенков и Юлий Бояршинов в суде
Виктор Филенков и Юлий Бояршинов в суде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, участников организации "Сеть"*, к 7 и 5,5 года колонии общего режима соответственно, сообщил корреспондент РИА Новости.
Решение огласил судья Роман Муранов.
Промышленного альпиниста Бояршинова и программиста Филинкова обвиняли по статье "Участие в террористическом сообществе".
Помимо этого, у Бояршинова при обыске в квартире нашли банку с порохом и предъявили обвинение в хранении взрывчатых веществ.
На суде он признал свою вину, рассказал о становлении петербургской ячейки и о встрече с участниками организации из Пензы летом 2016 года. По его словам, они проводили мероприятия по самообороне, оказанию первой помощи, обсуждали политические вопросы, изменение государственного строя и насилие против власти.
Филинков обвинения отверг, он утверждал, что при задержании у него пытались выбить признание. На суде сотрудник ФСБ заявил, что Филинков давал показания добровольно.
Участник запрещенной в РФ террористической организации Сеть Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
4 июня, 12:49
Фигурант дела "Сети"* рассказал о становлении петербургской ячейки

Дело "Сети"*

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля признал семерых участников "Сети"* виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".
Они получили от шести до 18 лет заключения в колониях общего и строгого режима.
Все обвиняемые вину не признали и заявили, что дали признательные показания под пытками.
Их адвокаты обжаловали решение.
Суд установил, что Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть", которое объединило анархистов из разных регионов в боевые группы для насильственного изменения конституционного строя и террористической деятельности.
Участниками пензенской ячейки стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев.
В 2015-2017 годах они в заброшенных лагерях, базах отдыха и лесах учились вести боевые действия, у каждого была своя роль: разведчик, тактик, сапер, связист и медик.
ФСБ пресекла деятельность "Сети"* осенью 2017 года. Первый приговор вынесли в январе 2019 года: житель Петербурга Игорь Шишкин, признавший вину и заключивший сделку со следствием, получил 3,5 года колонии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Участники запрещенной в РФ террористической организации Сеть Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Вчера, 01:08
Дело петербургской ячейки "Сети"*
8374346102
Обсудить 47
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПензаПензенская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Доказательства есть. И предоставлены они отнюдь не нашими органами, а одним из бывших сетевиков, который сейчас свалил на Украину. Эксгумация тел его показания подтвердила.
22 июня, 12:58
Алексей Шипарёв
551000119
Ну да, конечно. Если они сказали, что им подбросили, то так оно и есть. Детсадовский уровень мышления.
22 июня, 13:01
Алексей Шипарёв
541300018
Рекомендуем
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Елена Повеляйкина
"Ее боялись все": дочь омского фермера обвиняют в гибели двух человек
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
Для Серебренникова запросили шесть лет колонии
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Великая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942 года). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе.
ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
Америка уничтожает исторических врагов
Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж Омаха. Утро 6 июня 1944 года
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает на заседании Совета Федерации РФ
Клишас объяснил смысл поправки о президентских сроках
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Радиолокационная станция
Россия отказалась от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
"Сумасшедший пузырь": фондовый рынок США признали угрозой мировым биржам
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния