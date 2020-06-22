Автостраховщики рассказали об угонах на самоизоляции

"С точки зрения автострахования ожидаем, что статистика убытков вернется к прежним значениям в течение 3-4 месяцев. А вот в части продаж полисов каско прогнозы по большей части пессимистичные. Месячный простой автопрома, колебания курса валют, самоизоляция граждан – всё это отправило рынок каско в отрицательную зону роста как минимум до конца года", - прогнозирует начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга компании "МАКС" Евгений Попков.

В "АльфаСтраховании" считают, что число конкретно угонов, хоть и начнет расти, но в июне будет еще на уровне апреля. Возвращение к средним показателям заявленных угонов, которые были в последние полгода до карантина, страховщик ожидает только с сентября.