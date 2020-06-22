Автостраховщики рассказали об угонах на самоизоляции

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самыми угоняемыми марками автомобилей в России в мае, как и в апреле, стали Toyota, Kia и Hyundai, также к ним добавился бренд Lexus; в целом опрошенные РИА Новости страховщики ожидают возврата к прежнему уровню убытков по автострахованию, но произойдет это не в ближайшие месяцы.
Динамика по числу угонов у страховщиков в мае оказалась разнонаправленной. Так, в "МАКСе", "Страховом доме ВСК" и в "Согласии" рассказали, что по сравнению с апрелем число угонов не изменилось. В "РЕСО-Гарантии" зафиксировали рост в 1,5 раза, а в "АльфаСтраховании", наоборот, снижение. При этом обе компании отметили, что особо неблагоприятная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, где не было жестких ограничений на передвижение, но Москва догоняет северную столицу по числу заявлений.
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Так или иначе, самые угоняемые бренды автомобилей остаются прежними. Среди конкретных моделей страховщики назвали Kia Optima, Toyota Camry, Hyundai Tucson, также были эпизоды с угонами Lexus.
В целом в апреле-мае число угонов снизилось в 2 раза по сравнению с февралем-мартом, отметил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Андрей Ковалев. Он уверен, что число аварий в ближайшее время повысится, потому что водители сидели по домам и у них был перерыв в вождении. Вдобавок, пойдут заявления по мелким убыткам, которые клиенты откладывали до выхода из самоизоляции.
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"С точки зрения автострахования ожидаем, что статистика убытков вернется к прежним значениям в течение 3-4 месяцев. А вот в части продаж полисов каско прогнозы по большей части пессимистичные. Месячный простой автопрома, колебания курса валют, самоизоляция граждан – всё это отправило рынок каско в отрицательную зону роста как минимум до конца года", - прогнозирует начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга компании "МАКС" Евгений Попков.
В "АльфаСтраховании" считают, что число конкретно угонов, хоть и начнет расти, но в июне будет еще на уровне апреля. Возвращение к средним показателям заявленных угонов, которые были в последние полгода до карантина, страховщик ожидает только с сентября.
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