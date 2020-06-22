Ростовская область присоединится к общероссийской минуте молчания

"В 2020 году прервется теле- и радиовещание, и (советский и российский диктор - ред.) Игорь Кириллов объявит минуту молчания. На предприятиях, где позволяет технологический цикл, остановят работу… Если бы минута молчания была объявлена по каждому погибшему во время войны советскому человеку, мир замолчал бы более чем на 50 лет", - приводятся слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.