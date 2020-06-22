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Ростовская область
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Ростовская область присоединится к общероссийской минуте молчания
Ростовская область в понедельник присоединится к общероссийской минуте молчания, посвященной началу Великой Отечественной войны, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:59
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353
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ростовская область, ростов-на-дону, ссср, общество

Ростовская область присоединится к общероссийской минуте молчания

11:59 22.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны артиллерист Иван Артемович Чубов на полигоне в Ростовской области, где проводится подготовка к праздничному салюту к Дню Победы
Ветеран Великой Отечественной войны артиллерист Иван Артемович Чубов на полигоне в Ростовской области, где проводится подготовка к праздничному салюту к Дню Победы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Ростовская область в понедельник присоединится к общероссийской минуте молчания, посвященной началу Великой Отечественной войны, сообщает правительство региона.
"Ростовская область, как и вся страна сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, погрузится в тишину в 12.15. Общероссийскую минуту молчания проведут в рамках мероприятий Года памяти и славы-2020", - говорится в сообщении. Отмечается, что подобная акция пройдет впервые.
Традиционно в Ростовской области к дате нападения фашистских войск проводились мемориальные мероприятия, и их неотъемлемой частью была минута молчания. Также по собственной инициативе замолкали телеканалы и радиостанции. Однако в текущем году впервые пройдет общероссийская минута молчания – в строго определенное и исторически обоснованное время.
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С 2020 года в России ежегодно 22 июня в 12.15 будет официальная минута молчания, посвященная началу Великой Отечественной войны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Именно в это время 79 лет назад в эфире радио прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, он сообщил гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии.
"В 2020 году прервется теле- и радиовещание, и (советский и российский диктор - ред.) Игорь Кириллов объявит минуту молчания. На предприятиях, где позволяет технологический цикл, остановят работу… Если бы минута молчания была объявлена по каждому погибшему во время войны советскому человеку, мир замолчал бы более чем на 50 лет", - приводятся слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.
В понедельник в 4.00 на набережной реки Дон, прилегающей к памятнику адмиралу Ушакову, в Ростове-на-Дону прошла традиционная акция "Свеча Памяти". В рамках мероприятия у подножия памятника с помощью свечей-лампад выложили слово "Помним", прошли митинг, минута молчания и памятная церемония спуска венков и цветов на воду реки Дон.
22 июня волонтеры зажгут свечи памяти в городах России
21 июня 2018, 17:14Школа волонтера
22 июня волонтеры зажгут "свечи памяти" в городах РоссииВ память о павших предках, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, "Волонтеры Победы" проведут Всероссийскую акцию "Свеча памяти", сообщает официальный сайт организации.
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