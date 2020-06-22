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Сербская прогрессивная партия
Сербская прогрессивная партия (СПП) была создана в октябре 2008 года Александром Вучичем и Томиславом Николичем. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:57
сербская прогрессивная партия (спп)
александр вучич
справки
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сербская прогрессивная партия (спп), александр вучич, справки

Сербская прогрессивная партия

11:57 22.06.2020
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© REUTERS / Marko DjuricaЖенщина проходит мимо предвыборных плакатов правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде
Женщина проходит мимо предвыборных плакатов правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде
© REUTERS / Marko Djurica
Сербская прогрессивная партия (СПП) была создана в октябре 2008 года Александром Вучичем и Томиславом Николичем.
Согласно уставу, целями Сербской политической партии также являются:
– сохранение территориальной целостности страны и уважение универсальных свобод личности,
– формирование стабильного государства,
– восстановление и создание сильной экономики страны, усиление частного сектора,
– борьба с коррупцией и преступностью на всех уровнях,
– создание государства социальной справедливости, в котором каждый будет иметь равные возможности для достижения желаемого качества жизни и личного счастья,
– создание сбалансированного регионального развития и децентрализации Сербии с особым акцентом на развитие сельских районов и повышение уровня жизни в небольших районах,
– военный нейтралитет Сербии с участием в миротворческих миссиях ООН, а также работа по модернизации и техническому оснащению сербской армии.
Сербская прогрессивная партия выступает за вступление Сербии в Европейский Союз, а также за тесное сотрудничество с Россией, США, Китаем, Японией и странами третьего мира.
Членом партии может быть любой взрослый гражданин Сербии.
Гражданин Сербии или иностранный гражданин, внесший исключительный вклад в работу партии или в реализацию принципов, которым привержена партия, может быть назначен почетным членом партии.
Высшим органом партии является Ассамблея. Очередная сессия Ассамблеи проводится один раз в четыре года. Сессия Ассамблеи проходит под председательством главы партии.
Между сессиями Ассамблеи руководство партией осуществляет Главный совет, который собирается не реже одного раза в три месяца.
С 2008 года пост председателя партии занимал Томислав Николич.
По итогам парламентских выборов в мае 2012 года коалиция "Сдвинем Сербию", в которую входила СПС, получила 73 из 250 мест в парламенте.
20 мая 2012 года во втором туре президентских выборов Томислав Николич был избран президентом Сербии, набрав 49,3% голосов.
С мая 2012 года исполняющим обязанности председателя партии стал Александр Вучич. 29 сентября 2012 года он был единогласно избран председателем партии.
По итогам парламентских выборов в марте 2014 года Сербская прогрессивная партия заручилась поддержкой 48,35% голосов избирателей и получила 158 мест в парламенте.
Александр Вучич был избран премьер-министром Сербии.
24 апреля 2016 года на внеочередных выборах в парламент коалиция "Сербия побеждает – Александр Вучич", сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии, получила большинство – 48,24% голосов. По итогам выборов СПП получила 131 из 250 депутатских мандатов. Александр Вучич вновь занял пост премьер-министра Сербии.
2 апреля 2017 года на выборах в президенты Сербии Александр Вучич одержал победу, получив 55% – 2 012 788 голосов.
21 июня 2020 года по итогам парламентских выборов Сербская прогрессивная партия получила, по предварительным данным, 63,35% голосов избирателей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Сербская прогрессивная партия (СПП)Александр ВучичСправки
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