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ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны
УФСБ России по Крыму и Севастополю обнародует свидетельства о нацистских преступлениях против мирного населения. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:36
75 лет великой победы
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
севастополь
ссср
общество
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https://ria.ru/20200528/1572126733.html
а преступления большевиков в крыму не хотите рассекретить? архивы нквд закрыли до 2050 вроде
51
А секреты НКВД СССР о преступлениях против крымских татар в 1944 году в Крыму рассекретило?
35
11
республика крым
севастополь
ссср
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156184/89/1561848909_0:178:3179:1966_1400x0_80_0_0_78e5538cefb33989756b07c493973dd9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, севастополь, ссср, общество

ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны

11:46 22.06.2020 (обновлено: 18:36 22.06.2020)
16285
© РИА Новости / Евгений ХалдейВеликая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942 года). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе.
Великая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942 года). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе.
© РИА Новости / Евгений Халдей
Великая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942 года). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе.. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. УФСБ России по Крыму и Севастополю обнародует свидетельства о нацистских преступлениях против мирного населения.
"В День памяти и скорби уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым", — говорится в сообщении ведомства.
© УФСБ РФ по Республике Крым и городу СевастополюДокументы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму
Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму
© УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю
Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму
Особое внимание уделено работе отечественных спецслужб в период проведения Керченско-Феодосийской десантной операции, которая проходила с декабря 1941 года по январь 1942 года.
Российскому государственному архиву кинофотодокументов ФСБ передала эксклюзивные съемки событий военных лет.
© УФСБ РФ по Республике Крым и городу СевастополюДокументы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму
Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму
© УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю
Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму
В рамках проекта "Без срока давности" продолжается работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов, отражающих факты нацистских преступлений.
Как пояснила РИА Новости зампредседателя госкомитета по делам архивов Республики Крым Татьяна Шарова, чаще всего речь идет о допросах свидетелей, которые проводились в 70-е годы прошлого века.
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75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымСевастопольСССРОбщество
Популярные комментарии
а преступления большевиков в крыму не хотите рассекретить? архивы нквд закрыли до 2050 вроде
22 июня, 13:49
Alex Fintch
8000439
А секреты НКВД СССР о преступлениях против крымских татар в 1944 году в Крыму рассекретило?
22 июня, 15:30
Black Korobov
3000329
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