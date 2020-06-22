ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны

Великая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942 года). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе.. Архивное фото

Великая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942 года). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. УФСБ России по УФСБ России по Крыму Севастополю обнародует свидетельства о нацистских преступлениях против мирного населения.

"В День памяти и скорби уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым", — говорится в сообщении ведомства.

© УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму © УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму

Особое внимание уделено работе отечественных спецслужб в период проведения Керченско-Феодосийской десантной операции, которая проходила с декабря 1941 года по январь 1942 года.

Российскому государственному архиву кинофотодокументов ФСБ передала эксклюзивные съемки событий военных лет.

© УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму © УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю Документы о зверской расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму

В рамках проекта " Без срока давности " продолжается работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов, отражающих факты нацистских преступлений.