Более 430 человек улетели из России в Киргизию чартерным рейсом

"В соответствии с поручением президента КР Сооронбая Жээнбекова о возвращении граждан Кыргызстана на родину, 21 июня 2020 года из Москвы вылетел очередной чартерный рейс в город Бишкек с 431 пассажиром, в числе которых 32 малолетних ребенка до двух лет", - говорится в сообщении штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции при посольстве Киргизии в РФ.