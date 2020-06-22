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Более 430 человек улетели из России в Киргизию чартерным рейсом
Более 430 человек улетели из России в Бишкек чартерным рейсом 21 июня, говорится в сообщении посольства Киргизии в Москве. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:44
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РИА Новости
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353
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Более 430 человек улетели из России в Киргизию чартерным рейсом

11:44 22.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 430 человек улетели из России в Бишкек чартерным рейсом 21 июня, говорится в сообщении посольства Киргизии в Москве.
"В соответствии с поручением президента КР Сооронбая Жээнбекова о возвращении граждан Кыргызстана на родину, 21 июня 2020 года из Москвы вылетел очередной чартерный рейс в город Бишкек с 431 пассажиром, в числе которых 32 малолетних ребенка до двух лет", - говорится в сообщении штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции при посольстве Киргизии в РФ.
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"В настоящий момент прорабатывается вопрос организации авиарейса в самое ближайшее время из Санкт-Петербурга", - сообщили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что количество поступивших обращений граждан, желающих возвратиться на родину, превышает 7 тысяч.
В целом с 20 марта по 21 июня 2020 года включительно из России в Киргизию вернулись 10 904 человека, был осуществлен 51 авиарейс и организовано возвращение на 20 автобусах транзитом через Казахстан, отмечается в сообщении посольства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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