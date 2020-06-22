Более 430 человек улетели из России в Киргизию чартерным рейсом

"В соответствии с поручением президента КР Сооронбая Жээнбекова о возвращении граждан Кыргызстана на родину, 21 июня 2020 года из Москвы вылетел очередной чартерный рейс в город Бишкек с 431 пассажиром, в числе которых 32 малолетних ребенка до двух лет", - говорится в сообщении штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции при посольстве Киргизии в РФ.
"В настоящий момент прорабатывается вопрос организации авиарейса в самое ближайшее время из Санкт-Петербурга", - сообщили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что количество поступивших обращений граждан, желающих возвратиться на родину, превышает 7 тысяч.
В целом с 20 марта по 21 июня 2020 года включительно из России в Киргизию вернулись 10 904 человека, был осуществлен 51 авиарейс и организовано возвращение на 20 автобусах транзитом через Казахстан, отмечается в сообщении посольства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.