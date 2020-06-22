https://ria.ru/20200622/1573289636.html
В Сухуме почтили память павших в Великой Отечественной войне
Минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне у памятника Неизвестному Солдату в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:44
2020-06-22T11:44
75 лет великой победы
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
свеча памяти
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
абхазия
сухум
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https://ria.ru/20200616/1573014444.html
абхазия
сухум
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155582/78/1555827824_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ae545a906857e36edf96b57b58937bea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, свеча памяти, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), абхазия, сухум