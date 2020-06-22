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75 лет Великой Победы
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В Сухуме почтили память павших в Великой Отечественной войне
Минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне у памятника Неизвестному Солдату в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:44
75 лет великой победы
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
свеча памяти
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
абхазия
сухум
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, свеча памяти, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), абхазия, сухум

В Сухуме почтили память павших в Великой Отечественной войне

11:44 22.06.2020
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© РИА Новости / Светлана Орлик Памятник Неизвестному солдату на набережной в центре Сухума.
Памятник Неизвестному солдату на набережной в центре Сухума.
© РИА Новости / Светлана Орлик
Памятник Неизвестному солдату на набережной в центре Сухума. . Архивное фото
СУХУМ, 22 июн - РИА Новости. Минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне у памятника Неизвестному Солдату в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.
К могиле советских воинов были возложены цветы и венки. На митинге, посвященном 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны, выступили представители администрации города Сухум, посол России в Абхазии, руководитель представительства Россотрудничества в республике.
"Семьдесят девять лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Серьезные потери понесла Абхазия, порядка 18 тысяч жителей и военных полегли на полях сражений. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами, с россиянами и другими народами СССР, чтите память об ушедших в мир иной, об ушедших и защитивших ценой собственной жизни наше будущее, будущее наших детей, внуков", - сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.
В воскресенье вечером в Сухуме прошла международная акция "Свеча памяти", приуроченная к началу Великой Отечественной войны. Участники зажгли свечи.
День памяти и скорби в Москве
16 июня, 16:4075 лет Великой Победы
Акция "Свеча памяти" пройдет в этом году в новом формате
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75 лет Великой ПобедыДень памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войныСвеча памятиФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)АбхазияСухум
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