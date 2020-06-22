В Сухуме почтили память павших в Великой Отечественной войне

"Семьдесят девять лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Серьезные потери понесла Абхазия, порядка 18 тысяч жителей и военных полегли на полях сражений. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами, с россиянами и другими народами СССР, чтите память об ушедших в мир иной, об ушедших и защитивших ценой собственной жизни наше будущее, будущее наших детей, внуков", - сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.