https://ria.ru/20200622/1573289543.html
В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине
Разные оценки президента РФ Владимира Путина содержатся в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, с чем-то можно согласиться, с... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:43
2020-06-22T11:43
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Разные оценки президента РФ Владимира Путина
содержатся в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона
, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет, но общую оценку давать нельзя, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
.
Отвечая на вопрос журналистов, намерены ли в Кремле ознакомиться с книгой после ее выхода и как относятся к высказываниям Болтона о российском президенте, Песков отметил, что, действительно, часть его откровений доступна в сети, также было опубликовано интервью Болтона.
"Мы, наверное, не хотели бы как-то комментировать его оценки, что касается внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки, это не наше дело. И характеристики, которые Болтон давал главе государства, советником которого он являлся в течение года, это не наше дело, мы это делать не будем", - сказал Песков.
"Что касается его оценок нашего президента, то там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться. Поэтому здесь нужно смотреть отдельные посылы, какую-то давать общую оценку, наверное, нельзя", - добавил он.
Песков уточнил, что не знает, негативно или позитивно воспринимает книгу Болтона президент Путин.