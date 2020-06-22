В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине

Отвечая на вопрос журналистов, намерены ли в Кремле ознакомиться с книгой после ее выхода и как относятся к высказываниям Болтона о российском президенте, Песков отметил, что, действительно, часть его откровений доступна в сети, также было опубликовано интервью Болтона.

"Мы, наверное, не хотели бы как-то комментировать его оценки, что касается внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки, это не наше дело. И характеристики, которые Болтон давал главе государства, советником которого он являлся в течение года, это не наше дело, мы это делать не будем", - сказал Песков.

"Что касается его оценок нашего президента, то там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться. Поэтому здесь нужно смотреть отдельные посылы, какую-то давать общую оценку, наверное, нельзя", - добавил он.