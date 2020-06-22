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В России разработали тест на рак простаты по типу теста на беременность
Ученые-биологи Пермского государственного национально-исследовательского университета разработали модельную тест-систему для диагностики рака простаты с... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:39
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рак, открытия - риа наука, пермь

В России разработали тест на рак простаты по типу теста на беременность

11:39 22.06.2020
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© Depositphotos / VitalikRadkoЛабораторные исследования
Лабораторные исследования
© Depositphotos / VitalikRadko
Лабораторные исследования. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ученые-биологи Пермского государственного национально-исследовательского университета разработали модельную тест-систему для диагностики рака простаты с использованием углеродных наночастиц, которая будет работать по принципу теста на беременность, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства науки и высшего образования.
Поясняется, что на поверхности углеродных частиц находятся распознающие элементы, способные образовывать связи с мишенью. Анализ позволяет выявлять простатспецифический антиген, повышенное содержание в крови которого свидетельствует о возможности появления у пациента злокачественного новообразования предстательной железы.
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"Принцип работы нового анализа подобен тесту на беременность. Тест-полоска помещается в исследуемый образец, например, в плазму крови. При положительном результате появляются две окрашенные точки или полоски, а при отрицательном – одна", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас ученые Пермского университета и Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН работают над автоматизацией некоторых этапов подготовки тест-полосок, чтобы ускорить их производство, улучшить точность и воспроизводимость результатов. Данные, полученные в ходе исследования, послужат для создания тест-систем для диагностики других заболеваний.
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"Особенностью разработки должно было стать использование таких распознающих элементов, как ДНК-аптамеры, представляющих собой короткие последовательности нуклеотидов. По данным научной литературы, они являются более дешевыми и простыми аналогами традиционных распознающих элементов — моноклональных антител", — рассказывает автор проекта, аспирант ПФИЦ ИЭГМ УрО РАН, выпускница биологического факультета ПГНИУ Мария Кропанева.
По ее словам, в ходе работы выяснилось, что применение ДНК-аптамеров в тест-системах имеет ряд ограничений и нуждается в дополнительных исследованиях. Поэтому было принято решение использовать моноклональные антитела.
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Исследование выполнено на базе лаборатории экологической иммунологии ИЭГМ УрО РАН под руководством профессора биологического факультета ПГНИУ Михаила Раева и доцента кафедры микробиологии и иммунологии ПГНИУ Павла Храмцова. Разработка новой тест-системы для диагностики рака простаты ведется с 2017 года, после победы Кропаневой в конкурсной программе "УМНИК".
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