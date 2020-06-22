В России разработали тест на рак простаты по типу теста на беременность

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ученые-биологи Пермского государственного национально-исследовательского университета разработали модельную тест-систему для диагностики рака простаты с использованием углеродных наночастиц, которая будет работать по принципу теста на беременность, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства науки и высшего образования.

Поясняется, что на поверхности углеродных частиц находятся распознающие элементы, способные образовывать связи с мишенью. Анализ позволяет выявлять простатспецифический антиген, повышенное содержание в крови которого свидетельствует о возможности появления у пациента злокачественного новообразования предстательной железы.

"Принцип работы нового анализа подобен тесту на беременность. Тест-полоска помещается в исследуемый образец, например, в плазму крови. При положительном результате появляются две окрашенные точки или полоски, а при отрицательном – одна", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас ученые Пермского университета и Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН работают над автоматизацией некоторых этапов подготовки тест-полосок, чтобы ускорить их производство, улучшить точность и воспроизводимость результатов. Данные, полученные в ходе исследования, послужат для создания тест-систем для диагностики других заболеваний.

"Особенностью разработки должно было стать использование таких распознающих элементов, как ДНК-аптамеры, представляющих собой короткие последовательности нуклеотидов. По данным научной литературы, они являются более дешевыми и простыми аналогами традиционных распознающих элементов — моноклональных антител", — рассказывает автор проекта, аспирант ПФИЦ ИЭГМ УрО РАН, выпускница биологического факультета ПГНИУ Мария Кропанева.

По ее словам, в ходе работы выяснилось, что применение ДНК-аптамеров в тест-системах имеет ряд ограничений и нуждается в дополнительных исследованиях. Поэтому было принято решение использовать моноклональные антитела.