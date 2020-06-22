В Кремле прокомментировали публикацию книги Болтона

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская практика относит к материалам для служебного пользования большую часть опубликованной бывшим советником президента США Дональда Трампа Российская практика относит к материалам для служебного пользования большую часть опубликованной бывшим советником президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном информации, но это не дело Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Можно сказать, что, насколько мы можем понять из доступных материалов, в этой книге Болтон во многом приводит информацию, связанную с его служебной деятельностью, связанную с переговорами, со встречами на высшем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, намерены ли в Кремле ознакомиться с выходящей книгой.

"Конечно, часть этой информации, очевидно, вряд ли может быть опубличена, по крайней мере, в нашей стране она относится к категории "для служебного пользования". У нас такая практика, по всей видимости, в США практика другая. Опять же, это не наше дело", - заключил он.

Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась, после того как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения. В числе прочего в книге Болтон заявил, что Трамп не хотел видеть президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ. При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию.