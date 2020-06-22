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В Кремле прокомментировали публикацию книги Болтона
Российская практика относит к материалам для служебного пользования большую часть опубликованной бывшим советником президента США Дональда Трампа Джоном... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:39
мун чжэ ин
джон болтон
дональд трамп
ким чен ын
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в мире
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353
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60
мун чжэ ин, джон болтон, дональд трамп, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), сша, в мире

В Кремле прокомментировали публикацию книги Болтона

11:39 22.06.2020
498
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская практика относит к материалам для служебного пользования большую часть опубликованной бывшим советником президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном информации, но это не дело Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно сказать, что, насколько мы можем понять из доступных материалов, в этой книге Болтон во многом приводит информацию, связанную с его служебной деятельностью, связанную с переговорами, со встречами на высшем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, намерены ли в Кремле ознакомиться с выходящей книгой.
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"Конечно, часть этой информации, очевидно, вряд ли может быть опубличена, по крайней мере, в нашей стране она относится к категории "для служебного пользования". У нас такая практика, по всей видимости, в США практика другая. Опять же, это не наше дело", - заключил он.
Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась, после того как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения. В числе прочего в книге Болтон заявил, что Трамп не хотел видеть президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ. При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию.
По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть. Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.
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Мун Чжэ ИнДжон БолтонДональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
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