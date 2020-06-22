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Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин в понедельник возложит венок к Могиле Неизвестного солдата вместе с ветеранами и суворовцами, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:35
75 лет великой победы
дмитрий песков
владимир путин
общество
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РИА Новости
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353
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дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата

11:35 22.06.2020
337
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник возложит венок к Могиле Неизвестного солдата вместе с ветеранами и суворовцами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, что во многом определяет программу президента на день. Утром он прибыл на территорию военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил "Патриот" и в сопровождении патриарх Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ Сергея Шойгу осмотрел собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти".
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"Сегодня далее... Путин в сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны, в сопровождении суворовцев возложит венок к Могиле Неизвестного солдата", - сказал Песков, уточнив, что после этого запланирована минута молчания.
Затем у президента состоится ряд рабочих встреч непубличного характера, добавил он.
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75 лет Великой ПобедыДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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