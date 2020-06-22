Шпионы против Распутина: опубликован трейлер боевика "King’s Man: Начало"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На YouTube-канале 20th Century studios опубликовали трейлер комедийного боевика "King’s Man: Начало" — приквела "Kingsman: Секретная служба" (2014 год) и "Kingsman: Золотое кольцо" (2017 год). В новом фильме расскажут о происхождении одноименной секретной службы супершпионов.

Злейшие тираны, в том числе и Григорий Распутин (Рис Иванс), собираются вместе, чтобы организовать войну и уничтожить миллионы невинных. Только агентам из независимой шпионской организации по силам остановить их.

Боевик "King’s Man: Начало" снял Мэттью Вон, который создал предыдущие фильмы шпионской франшизы с Тэроном Эджертоном и Колином Фертом.

В приквеле главные роли исполнили Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Том Холландер, Даниэль Брюль, Джемма Артертон и другие.