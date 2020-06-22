https://ria.ru/20200622/1573288429.html
Шпионы против Распутина: опубликован трейлер боевика "King’s Man: Начало"
На YouTube-канале 20th Century studios опубликовали трейлер комедийного боевика "King’s Man: Начало" — приквела "Kingsman: Секретная служба" (2014 год) и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:23
2020-06-22T12:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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колин ферт, фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, рэйф файнс
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На YouTube-канале 20th Century studios опубликовали трейлер комедийного боевика "King’s Man: Начало" — приквела "Kingsman: Секретная служба" (2014 год) и "Kingsman: Золотое кольцо" (2017 год). В новом фильме расскажут о происхождении одноименной секретной службы супершпионов.
Злейшие тираны, в том числе и Григорий Распутин (Рис Иванс), собираются вместе, чтобы организовать войну и уничтожить миллионы невинных. Только агентам из независимой шпионской организации по силам остановить их.
Боевик "King’s Man: Начало" снял Мэттью Вон, который создал предыдущие фильмы шпионской франшизы с Тэроном Эджертоном и Колином Фертом.
В приквеле главные роли исполнили Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Том Холландер, Даниэль Брюль, Джемма Артертон и другие.
Выход фильма в российском прокате запланирован на 17 сентября 2020 года.