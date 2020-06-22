https://ria.ru/20200622/1573288368.html
В Петербурге за сутки умерли 29 пациентов с COVID-19
Еще 29 человек скончались от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, среди умерших 15 мужчин и 14 женщин, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:25
2020-06-22T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости.
Еще 29 человек скончались от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге
, среди умерших 15 мужчин и 14 женщин, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"22 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции: 26 - на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 3 на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди них – 15 мужчин от 44 до 96 лет, 14 женщин от 47 до 92 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скончавшиеся имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них – кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, хронический вирусный гепатит, онкологические заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.