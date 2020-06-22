В Петербурге за сутки умерли 29 пациентов с COVID-19

"22 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции: 26 - на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 3 на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди них – 15 мужчин от 44 до 96 лет, 14 женщин от 47 до 92 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.