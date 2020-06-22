Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573288368.html
В Петербурге за сутки умерли 29 пациентов с COVID-19
Еще 29 человек скончались от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, среди умерших 15 мужчин и 14 женщин, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040570_0:447:2780:2011_1400x0_80_0_0_d0ea1b56ed936c07736322bb93e47670.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040570_0:447:2780:2011_1400x0_80_0_0_d0ea1b56ed936c07736322bb93e47670.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040570_51:0:2780:2047_1400x0_80_0_0_ed2a8f69a52d1f7d55f7b92cbc47ed51.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040570_745:334:2458:2047_1400x0_80_0_0_e5e29c4c1119b111cf3f3d420ea9badc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге за сутки умерли 29 пациентов с COVID-19

11:25 22.06.2020
875
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Еще 29 человек скончались от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, среди умерших 15 мужчин и 14 женщин, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"22 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции: 26 - на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 3 на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди них – 15 мужчин от 44 до 96 лет, 14 женщин от 47 до 92 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Отмечается, что скончавшиеся имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них – кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, хронический вирусный гепатит, онкологические заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-Петербург
Рекомендуем
Врач в больнице
В Хабаровском крае снимут карантин в больнице, где болели врачи
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В Москве за сутки выявили 1068 заболевших COVID-19
Указатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
В Нидерландах возобновили слушания по делу о крушении Boeing на Украине
Медик в машине скорой помощи
В России за сутки умерли 95 человек с COVID-19
Национальный парламент Сербии
Эксперт прокомментировал победу Сербской прогрессивной партии на выборах
Тула
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП
Клавиатура компьютера
ВНИИ труда: высокотехнологичное будущее оставит место для гуманитариев
Пустая больничная палата
В России за сутки 4705 человек выздоровели от COVID-19
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом
Врачи
В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1801
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова отметила снижение числа тяжелых пациентов с коронавирусом
Заседание суда по делу Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Прокурор по делу Серебренникова назвал обвинение полностью доказанным
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
В Норильске обработали более 75 тысяч "квадратов" загрязненной территории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
Лента новостейМолния