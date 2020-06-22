https://ria.ru/20200622/1573287817.html
ВНИИ труда: высокотехнологичное будущее оставит место для гуманитариев
Место в высокотехнологичном будущем останется и для гуманитарных профессий, такие специалисты всегда будут востребованы в креативных сферах, рассказал в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:19
2020-06-22T12:10
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Место в высокотехнологичном будущем останется и для гуманитарных профессий, такие специалисты всегда будут востребованы в креативных сферах, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.
По его словам, будущее за универсальными специалистами, сегодня гуманитариев и технарей в чистом виде практически нет, большинство профессий связаны и с тем, и с другим. Например, хорошему IT-специалисту нужно обладать не только техническими знаниями, но и гуманитарными – владеть языками, знать основы дизайна.
"Кроме того, даже в высокотехнологичном будущем останется место гуманитарным профессиям. Человек – сложное существо, и машина его не поймет. Гуманитарии всегда будут нужны в креативных сферах: литературе, искусстве, кино", - сказал Платыгин.