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ВНИИ труда: высокотехнологичное будущее оставит место для гуманитариев
Место в высокотехнологичном будущем останется и для гуманитарных профессий, такие специалисты всегда будут востребованы в креативных сферах, рассказал в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:10
общество
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353
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60
общество

ВНИИ труда: высокотехнологичное будущее оставит место для гуманитариев

11:19 22.06.2020 (обновлено: 12:10 22.06.2020)
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Место в высокотехнологичном будущем останется и для гуманитарных профессий, такие специалисты всегда будут востребованы в креативных сферах, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.
По его словам, будущее за универсальными специалистами, сегодня гуманитариев и технарей в чистом виде практически нет, большинство профессий связаны и с тем, и с другим. Например, хорошему IT-специалисту нужно обладать не только техническими знаниями, но и гуманитарными – владеть языками, знать основы дизайна.
"Кроме того, даже в высокотехнологичном будущем останется место гуманитарным профессиям. Человек – сложное существо, и машина его не поймет. Гуманитарии всегда будут нужны в креативных сферах: литературе, искусстве, кино", - сказал Платыгин.
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