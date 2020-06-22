ВНИИ труда: высокотехнологичное будущее оставит место для гуманитариев

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Место в высокотехнологичном будущем останется и для гуманитарных профессий, такие специалисты всегда будут востребованы в креативных сферах, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.