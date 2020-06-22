В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости. Двое детей есть среди 73 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 4,4 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 22 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4380. Новых выявленных - 73. Пациенты-дети: 12 лет; 10 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 12 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Пензе, 20 - в Каменском, 15 - в Мокшанском, 10 - в Лопатинском, три - в Неверкинском, по два - в Кузнецком, Земетчинском, Нижнеломовском и Городищенском, по одному - в Шемышейском, Наровчатском, Сердобском, Камешкирском и Пачелмском районах области.
Всего в области скончались 34 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 3731.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.