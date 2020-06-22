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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Двое детей есть среди 73 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 4,4 тысячи человек,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:17
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пенза, пензенская область, казахстан

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:17 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости. Двое детей есть среди 73 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 4,4 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 22 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4380. Новых выявленных - 73. Пациенты-дети: 12 лет; 10 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 12 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Пензе, 20 - в Каменском, 15 - в Мокшанском, 10 - в Лопатинском, три - в Неверкинском, по два - в Кузнецком, Земетчинском, Нижнеломовском и Городищенском, по одному - в Шемышейском, Наровчатском, Сердобском, Камешкирском и Пачелмском районах области.
Всего в области скончались 34 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 3731.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьКазахстан
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