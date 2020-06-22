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КНДР восстанавливает громкоговорители на границе с Южной Кореей
КНДР повторно устанавливает на границе пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договорённостей с Южной Кореей, сообщает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:13
южная корея
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кндр (северная корея)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), в мире

КНДР восстанавливает громкоговорители на границе с Южной Кореей

11:09 22.06.2020 (обновлено: 13:13 22.06.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonНа границе Северной и Южной Кореи
На границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
На границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 22 июн - РИА Новости. КНДР повторно устанавливает на границе пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договорённостей с Южной Кореей, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.
По его словам, южнокорейские военные заметили соответствующую активность в районах передового базирования северокорейских войск. Ретрансляторы, как сообщается, разворачиваются сразу в нескольких точках демилитаризованной зоны.
В соответствии Пханмунчжомской декларацией, подписанной лидерами Севера и Юга 27 апреля 2018 года, с мая того же года стороны договорились прекратить любые враждебные действия, включая пропагандистское вещание и распространение листовок в районе военно-демаркационной линии, а также демонтировать все средства, с помощью которых они могут осуществляться. В результате КНДР убрала громкоговорители из порядка 40 точек своей части демилитаризованной зоны.
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Как отмечает агентство, в случае подтверждения факта установки ретрансляторов южнокорейские военные также восстановят аналогичное количество стационарных и передвижных объектов для осуществления вещания.
Северная Корея начала вещание на Юг через громкоговорители ещё в 1962 году. Основную его часть составляла пропаганда преимуществ северокорейского строя и призывы к солдатам переходить на Север. Однако в 1990-е в связи с ухудшением ситуации с электроснабжением в стране вещание стало периодически прерываться и его качество значительно снизилось.
Сеулом громкоговорители используются преимущественно для ретрансляции радиоканала "Голос свободы", оператором которого является министерство обороны Республики Корея. Он начал вещание также в 1962 году, в мае 1963 года начал звучать на границе, ненадолго приостанавливая работу по итогам межкорейских договорённостей 1972 года. После проведения военных переговоров на уровне генералов в 2004 году Юг и Север договорились не только завершить психологическую войну в отношении друг друга, но и демонтировать ретрансляторы. Однако в 2010-м Южная Корея в ответ на потопление своего крейсера "Чхонан" вновь вернула громкоговорители на границу. А после инцидента с подрывом на противопехотной мине своих солдат в демилитаризованной зоне в 2015 году возобновила вещание. Оно было прекращено только после того, как КНДР начала вести прицельный огонь по радиоточкам, и стороны урегулировали их отключение в результате контактов на высоком уровне. Но пропагандистское вещание вновь возобновилось в 2016 году после проведения Северной Кореей четвёртого ядерного испытания в январе.
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Значительную часть сетки южнокорейского вещания в последние годы составляли не только передачи, напрямую или косвенно критикующие социальный строй и различные аспекты политики руководства КНДР, но и простые новости, прогнозы погоды и другую бытовую информацию, а также песни популярных южнокорейских исполнителей. По признанию северокорейского военного, побег которого на Юг в ноябре 2017 года спровоцировал перестрелку в районе зоны совместной охраны в Пханмунчжоме, больше всего на Юге он хотел услышать именно местную поп-музыку.
По оценкам южнокорейских военных, их громкоговорители являются наиболее болезненным для Севера орудием психологической войны, поскольку обеспечивают доступ к информации, которая обычно подавляется властями КНДР. При этом стационарные ретрансляторы при работе на полную мощностью позволяют в дневное время слышать передачи на расстоянии до 10 километров вглубь северокорейской территории, а в ночное – до 24 километров. Таким образом, южнокорейским пропагандистским вещанием круглосуточно охватываются большинство отрядов Корейской народной армии, несущих службу на границе. При этом на службе армии Республики Корея имеются и новые мобильные громкоговорители, позволяющие распространять сигнал ещё на 10 километров дальше.
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Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось".
Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.
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