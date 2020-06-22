Москвичам рассказали о видеонаблюдении на избирательных участках

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Видеонаблюдение будет вестись на всех избирательных участках в Москве все семь дней голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Видеонаблюдение будет вестись на всех участках все семь дней голосования. По две камеры на участке. В поле зрения камер находится целиком помещение для голосования, столы, где работают члены участковой комиссии, ящики для голосования и кабинки. Но видеонаблюдение ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна волеизъявления и изображение участника голосования не занимало основную часть кадра", - сказал Реут.
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По его словам, все записи будут храниться, и в случае конфликтных ситуаций можно будет установить, что происходило.
"При этом, как и всегда, видеонаблюдение не организовывается в местах временного пребывания - в больницах и следственных изоляторах видеонаблюдение нельзя сделать по этическим соображениям и по требованиям безопасности", - добавил Реут.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.