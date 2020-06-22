Москвичам рассказали о видеонаблюдении на избирательных участках

"Видеонаблюдение будет вестись на всех участках все семь дней голосования. По две камеры на участке. В поле зрения камер находится целиком помещение для голосования, столы, где работают члены участковой комиссии, ящики для голосования и кабинки. Но видеонаблюдение ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна волеизъявления и изображение участника голосования не занимало основную часть кадра", - сказал Реут.