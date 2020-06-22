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Дмитрий Реут: членов избиркомов в Москве выборочно протестируют на COVID
До старта общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ остается меньше недели. В Москве одновременно с традиционным голосованием будет проходить... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:59
дмитрий реут
коронавирус в россии
мосгоризбирком
москва
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Дмитрий Реут: членов избиркомов в Москве выборочно протестируют на COVID

11:00 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут
Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут
© РИА Новости / Илья Питалев
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До старта общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ остается меньше недели. В Москве одновременно с традиционным голосованием будет проходить электронное. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал в интервью РИА Новости, как в столице будет проводиться голосование в реалиях пандемии коронавируса, как москвичи будут голосовать на дому, почему ожидается большая явка, но очередей на участках не будет, а также о том, как на явку повлияет электронное голосование. Беседовала Мария Зыбина.
— Насколько Москва готова к проведению голосования?
— Москва к проведению голосования готова по всем направлениям.
— Даже несмотря на коронавирус? Как пандемия повлияла на подготовку и на работу комиссий в день голосования?
— На нормальный процесс голосования никак не повлияет эта ситуация, с учетом того, что мы предприняли все необходимые исчерпывающие меры по защите людей от инфекции совместно с Роспотребнадзором, с органами исполнительной власти. Это обязательное дистанцирование людей. Мы будем следить, чтобы не возникало больших очередей на избирательных участках. Также, естественно, везде будет нанесена разметка. Места членов избирательных комиссий обязательно будут расположены с учетом дистанцирования — не ближе полутора метров. Паспорта мы в руки брать не будем, человек сам покажет паспорт, мы убедимся. Дальше он расписывается в списке, берет бюллетень и голосует. Ручки одноразовые будут выданы всем.
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У нас все участковые комиссии с запасом оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты: это халаты одноразовые, защитные экраны, маски, перчатки и санитайзеры. Более того, при входе у всех измерят температуру, будем проверять, есть у человека симптомы заболевания или нет. Также на входе будут специальные антибактериальные коврики. Человек проходит по коврику, и подошва дезинфицируется.
Участник голосования может прийти в своих средствах защиты. Если у него их не будет, мы ему все выдадим на входе. То же касается и наблюдателей, мы им поможем в случае необходимости со всеми средствами.
По надомному голосованию тоже есть специальный порядок. В квартиры мы заходить не будем. Члены комиссий будут экипированы соответствующим образом: халат, защитный экран, перчатки, маска. Когда они приходят к избирателю на надомное голосование, они дезинфицируют ручку двери, а на нее вешают пакет, в котором находится бюллетень, заявление о надомном голосовании, ручка, перчатки и маска. Далее они звонят в дверь, избиратель показывает паспорт, берет пакет, голосует, расписывается в заявлении, возвращает его, а бюллетень кладет в переносной ящик. Вот такой бесконтактный способ.
— А будут ли проводить тест на коронавирус членам комиссий, которые приходят на дом? И в целом всем членам комиссий?
— Нам Роспотребнадзор разъяснил, что не требуется сплошное тестирование, только по необходимости. Выборочное тестирование точно будет. Это, конечно, добавляет нам дополнительной работы, но на процессе организации голосования никак не скажется. В любом случае перед выходом наших людей на работу мы измеряем им температуру и смотрим на симптомы заболевания. Заболевших вирусом к работе не допустим. Люди смогут абсолютно безопасно прийти и высказать свою волю. Но самый безопасный способ голосования в Москве – это, конечно, электронное голосование. Чтобы все опасения исключить, можно проголосовать в такой форме.
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— А можно ли сказать, что людей, которые хотят участвовать в надомном голосовании, становится все больше?
— Заявки такие будут поступать до 17 часов основного дня голосования 1 июля. Тогда и посмотрим динамику. Традиционно в Москве много людей, которые прикованы к дому и не могут выйти. Мы обязаны обеспечить их права. Кроме того, в этот раз нет необходимости объяснять какую-то причину для надомного голосования, достаточно желания человека. На выборах в законе есть фраза о наличии уважительных причин для надомного голосования. На общероссийском голосовании такой формулировки нет. Посмотрим, как это отразится на общей численности.
— В этом году впервые пройдет такое масштабное голосование по месту пребывания, увеличится ли нагрузка на членов УИК и не приведет ли это к очередям на участках?
— Конечно, нагрузка увеличится, это большой объем работы для членов участковых комиссий. Работать они будут семь дней, а не один, как на выборах. Но эта возможность проголосовать в течение семи дней будет способствовать тому, что очереди на участках образовываться не будут.
То же касается и голосования на дому. Хождение с переносным ящиком — это привычная работа для членов избирательных комиссий, они всегда ее осуществляли. Но если раньше они должны были за один день обойти всех по заявкам, то сейчас на это будет семь дней. С одной стороны, общий объем работы увеличится, но, с другой стороны, он будет равномерно распределен на семь дней.
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— Какая явка ожидается на этом голосовании в целом и какая на электронном?
— Мы ожидаем очень высокую явку, потому что поправки в конституцию, наверное, никого не оставили равнодушным, люди заинтересованы. Эти поправки очень важны для страны, люди это понимают. Мы, со своей стороны, проводим работу по разъяснению содержания поправок. В числовых эквивалентах ожидаемую явку трудно назвать и с чем-то сравнить, потому что такое мероприятие мы проводим впервые. По электронному голосованию — на выборах в Мосгордуму она была выше 90%, это говорит о высочайшей заинтересованности, причем именно в этой форме, поэтому мы прогнозируем высокую явку. Если человек подает заявку на такую форму голосования, то, скорее всего, он будет участвовать.
— А как на явке отразится "мобильный избиратель"?
— " Мобильный избиратель" может только положительно отразиться на явке. Москва — крупный промышленный, финансовый, научный центр, здесь много учебных заведений. Много людей в Москве живет, работает, служит, учится, при этом оставаясь прописанными в других регионах. "Мобильный избиратель" в первую очередь поможет этим людям, он очень существенно сказывается на приросте явки. Это дополнительная гарантия для людей реализовать свое право на участие в голосовании. По данным сайта ЦИК России, в Москве прикрепилось по месту нахождения почти 459 тысяч человек. Это очень большая цифра
— Возвращаясь к вопросу о работе комиссий, сколько человек будут обеспечивать проведение голосования? Не будет ли их количество увеличено?
— По Закону о поправках выборы проводят избирательные комиссии, сформированные в соответствии с избирательным законодательством, поэтому какого-то основания для увеличения численности у нас нет. С другой стороны, все вакансии заполнены. Более того, когда был первый указ о назначении голосования на 22 апреля, мы успели добрать резерв участковых комиссий. Поясню: чтобы пополнять составы участковых комиссий в случае выбывания людей, формируется резерв. Новый человек назначается в участковую комиссию из резерва. И мы в этот резерв людей также добрали, поэтому недостатка в кадрах у нас нет. Если в числах, речь идет примерно о 45 тысячах человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий.
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— А сколько всего будет участков на этом голосовании?
— Участков у нас чуть больше 3,6 тысячи. Из них 178 это участки по месту пребывания: следственные изоляторы и больницы. Там тоже люди смогут проголосовать, сейчас это актуальная тема. Еще семь участков на вокзалах и один в аэропорту "Внуково", мы традиционно там создаем участки на больших выборах.
— А планируется ли организовывать участки не только в школах, но и в других помещениях? Рассматривается ли вопрос организации нестационарных участков?
— Нет, мы это не планируем. Помимо безопасности, есть ряд требований, которые мы, естественно, выполним: это периодическая уборка помещений, дезинфекция всех контактных поверхностей, а также проветривание, кварцевание, все это будет обеспечено. В Москве нет необходимости проводить голосование на открытом воздухе.
— А на скольких участках будут КОИБы, планируете ли дополнительно закупать?
— Две тысячи участков будут с КОИБами, то есть больше половины от общего количества. Дополнительно закупать не планируем.
— Как будет организовано видеонаблюдение? На всех ли участках оно будет? И сколько камер выделено на один участок?
— Видеонаблюдение будет вестись на всех участках все семь дней голосования. По две камеры на участке. В поле зрения камер находится целиком помещение для голосования, столы, где работают члены участковой комиссии, ящики для голосования и кабинки. Но видеонаблюдение ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна волеизъявления и изображение участника голосования не занимало основную часть кадра. Все записи будут храниться. В случае конфликтных ситуаций — жалоб, нарушений общественного порядка — мы сможем посмотреть и установить, что там происходило. Также видеонаблюдение будет вести и общественный штаб по наблюдению, они тоже в режиме реального времени будут осуществлять эту работу, как это было все предыдущие выборы. Золотой московский стандарт выборов мы сохраним обязательно. При этом, как и всегда, видеонаблюдение не организовывается в местах временного пребывания — в больницах и следственных изоляторах видеонаблюдение нельзя сделать по этическим соображениям и по требованиям безопасности.
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— А будет ли как-то ограничено число наблюдателей на участках в связи с коронавирусом? Общественная палата Москвы планирует привлечь около 20 тысяч наблюдателей.
— Мы примем всех наблюдателей, которых направит Общественная палата. Если будут какие-то проблемы, мы поможем им с обеспечением средствами защиты. Никаких лимитов мы не делаем, ограничений по наблюдению нет.
— А что касается бюджета, на проведение голосования по поправкам выделили 604 миллиона рублей, а на выборы в Мосгордуму было выделено 951 миллион рублей, с чем связано такое сокращение бюджета? За счет чего удалось сократить расходы?
— Сам процесс общероссийского голосования имеет много общих характеристик с референдумами и выборами, но есть и существенные отличия. Меньше средств тратится в первую очередь, потому что отведено меньше времени. Любая избирательная кампания — это минимум три месяца, комиссии начинают работать заранее, а здесь срок меньше. Второй момент – нет кандидатов, с которыми должны работать комиссии, проверять у них подписные листы, данные и принимать документы по выдвижению и регистрации. Нет дополнительной нагрузки, дежурств, оплаты дополнительного периода работы членов избирательных комиссий. У нас всегда большая часть средств идет на оплату труда членам территориальных и участковых комиссий.
— Дополнительные меры против коронавируса не привели к росту расходов?
— Нет, средствами защиты нас обеспечили.
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