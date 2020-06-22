В Афганистане прошла акция "Свеча памяти"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти" прошла на кладбище советским гражданам в Афганистане, сообщил РИА Новости представитель Россотрудничества в Кабуле Вячеслав Некрасов.
22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945). На рассвете в этот день в 1941 году фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
Как напомнил Некрасов, в Афганистане не грохотали битвы Второй мировой войны, но он стал ареной беспрецедентной борьбы спецслужб. "С одной стороны - Германии, Италии, Японии, с другой – Советского Союза и Великобритании. Эта борьба была невидимой, но не менее изощренной и ожесточенной. Фашисты готовили восстания пуштунских племен, что облегчило бы планируемый проход 17 дивизий вермахта в Индию после захвата Сталинграда и Кавказа", - рассказал он.
Борьба закончилась победой спецслужб и сотрудников дипломатических представительств Советского Союза и Великобритании, немецкие "геологи, строители, инженеры, геодезисты" были выдворены из страны. "Но в этой борьбе были и жертвы, их имена неизвестны до сих пор", - отметил Некрасов.
По его словам, в южной части Кабула на горе Шир-Дарваза выше знаменитого Сада Бабура находится небольшое захоронение "Кабр-е шурави" - советское кладбище, на котором всего 12 могил, большинство безымянные, на некоторых сохранилась надпись "Гражданин Советского Союза". "И лишь на одном монументе хорошо читается полное имя - Малькова Анна Ивановна, 9.05.1900 – 26.08.1933", - рассказал представитель Россотрудничества. Некоторые востоковеды утверждают, что именно она сыграла значительную роль в борьбе против германских спецслужб и предотвращении покушения на короля Афганистана Мухаммеда Захир Шаха агентами Берлина. Позднее она стала прототипом главной героини в фильме "Миссия в Кабуле".
В день памяти и скорби поклониться ей и другим соотечественникам на "Кабр-е шурави" приехали представители Россотрудничества в Афганистане, сотрудники Российского центра науки и культуры в Кабуле, президент Ассоциации афганских выпускников вузов стран СНГ.
"Как и по всей России на могилах "граждан Советского Союза", кто пожертвовал жизни во имя нашей великой Родины, находясь далеко за ее рубежами, вспыхнула "Свеча памяти", - заключил Некрасов. -