В Афганистане прошла акция "Свеча памяти"

Борьба закончилась победой спецслужб и сотрудников дипломатических представительств Советского Союза и Великобритании, немецкие "геологи, строители, инженеры, геодезисты" были выдворены из страны. "Но в этой борьбе были и жертвы, их имена неизвестны до сих пор", - отметил Некрасов.