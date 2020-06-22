В Москве 45 тысяч человек обеспечат проведение голосования по поправкам

"Все вакансии заполнены. Более того, когда был первый указ о назначении голосования на 22 апреля, мы успели добрать резерв участковых комиссий. Поясню: чтобы пополнять составы участковых комиссий в случае выбывания людей, формируется резерв. Новый человек назначается в участковую комиссию из резерва. И мы в этот резерв людей также добрали, поэтому недостатка в кадрах у нас нет. Если в числах, речь идет примерно о 45 тысячах человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий", - сказал Реут, отвечая на вопрос, сколько человек будут обеспечивать проведение голосования.