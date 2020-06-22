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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Москве 45 тысяч человек обеспечат проведение голосования по поправкам
Обеспечивать проведение голосования по поправкам в конституцию в Москве будут 45 тысяч человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:04
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
москва
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, москва, политика

В Москве 45 тысяч человек обеспечат проведение голосования по поправкам

10:57 22.06.2020 (обновлено: 11:04 22.06.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Обеспечивать проведение голосования по поправкам в конституцию в Москве будут 45 тысяч человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий, недостатка в кадрах нет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
"Все вакансии заполнены. Более того, когда был первый указ о назначении голосования на 22 апреля, мы успели добрать резерв участковых комиссий. Поясню: чтобы пополнять составы участковых комиссий в случае выбывания людей, формируется резерв. Новый человек назначается в участковую комиссию из резерва. И мы в этот резерв людей также добрали, поэтому недостатка в кадрах у нас нет. Если в числах, речь идет примерно о 45 тысячах человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий", - сказал Реут, отвечая на вопрос, сколько человек будут обеспечивать проведение голосования.
Он напомнил, что всего в Москве будет более 3,6 тысячи участков.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинМоскваПолитика
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