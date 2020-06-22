В Москве 45 тысяч человек обеспечат проведение голосования по поправкам

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Обеспечивать проведение голосования по поправкам в конституцию в Москве будут 45 тысяч человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий, недостатка в кадрах нет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
"Все вакансии заполнены. Более того, когда был первый указ о назначении голосования на 22 апреля, мы успели добрать резерв участковых комиссий. Поясню: чтобы пополнять составы участковых комиссий в случае выбывания людей, формируется резерв. Новый человек назначается в участковую комиссию из резерва. И мы в этот резерв людей также добрали, поэтому недостатка в кадрах у нас нет. Если в числах, речь идет примерно о 45 тысячах человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий", - сказал Реут, отвечая на вопрос, сколько человек будут обеспечивать проведение голосования.
Он напомнил, что всего в Москве будет более 3,6 тысячи участков.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.