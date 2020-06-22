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В ДНР заявили, что предупреждали Киев о планах открыть КПП "Еленовка"
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики направили представителям Киева около пяти предложений по возобновлению движения гражданских лиц через... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:54
ситуация в днр и лнр
дарья морозова
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
донецкая область
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация в днр и лнр, дарья морозова, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, донецкая область, в мире

В ДНР заявили, что предупреждали Киев о планах открыть КПП "Еленовка"

10:54 22.06.2020
18494
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой Народной Республики над КПП "Еленовка" между Украиной и ДНР.
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Флаг Донецкой Народной Республики над КПП "Еленовка" между Украиной и ДНР.. Архивное фото
ЕЛЕНОВКА (Донецкая область ), 22 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики направили представителям Киева около пяти предложений по возобновлению движения гражданских лиц через КПП на линии соприкосновения и предупредили о своих намерениях открыть контрольно-пропускной пункт "Еленовка", заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Ранее сообщалось, что власти ДНР приняли решение о прекращении движения гражданского транспорта и пешеходов через КПВВ на линии соприкосновения в Донбассе. Позже было принято решение возобновить движение но с условием выполнения определенной процедуры.
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"За последнюю неделю украинской стороне было направлено порядка еще пяти писем с предложениями совместного открытия КПВВ, также им было направлено уведомление о том, что мы сегодня в одностороннем порядке открываем КПВВ. Украинская сторона не предоставила нам никакого ответа", - сказала Морозова журналистам.
Кроме того, она раскритиковала позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно гуманитарной ситуации, сложившейся из-за ограничений в передвижении жителей региона через погранпосты на линии соприкосновения.
"Очень не верная позиция господина Зеленского на данный момент, который не хочет прислушиваться не к минскому формату, а в частности к гуманитарной подгруппе, которая неоднократно поднимала этот вопрос", - сказала Морозова.
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Омбудсмен добавила, сославшись на данные патруля ОБСЕ, который находится неподалеку от контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Еленовка", что Киев также готов начать пропуск граждан.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья МорозоваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДонецкая областьВ мире
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