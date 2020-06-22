В ДНР заявили, что предупреждали Киев о планах открыть КПП "Еленовка"

"За последнюю неделю украинской стороне было направлено порядка еще пяти писем с предложениями совместного открытия КПВВ, также им было направлено уведомление о том, что мы сегодня в одностороннем порядке открываем КПВВ. Украинская сторона не предоставила нам никакого ответа", - сказала Морозова журналистам.