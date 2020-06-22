В крупном ДТП в Липецкой области погиб ямальский священник

"Погиб под Липецком в ДТП. Сегодня с 13:00 (11:00 мск) в храме Архистратига Михаила будет совершаться заупокойная лития по отцу Евгению", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что место похорон пока не известно.

Как пишут в социальных сетях знавшие отца Евгения прихожане, вместе со священником в автомобиле находились родственники его супруги, они также погибли. У отца Евгения остались пятеро детей.

Представитель УМВД по Липецкой области сообщил РИА Новости, что предварительной причиной ДТП стало то, что Kia Rio вылетел на полосу встречного движения. Собеседник агентства не уточнил, в какой из машин находился священнослужитель. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".