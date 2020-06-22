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Религия и мировоззрение
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В крупном ДТП в Липецкой области погиб ямальский священник
Священник Евгений Косолапов из Ноябрьска (ЯНАО) погиб в ДТП в Липецкой области, заупокойная лития состоится в понедельник в храме Архистратига Михаила, где... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:20
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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hyundai creta, новости - религия и мировоззрение, kia rio, липецкая область, ноябрьск, происшествия

В крупном ДТП в Липецкой области погиб ямальский священник

10:50 22.06.2020 (обновлено: 13:20 22.06.2020)
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© Фото : ГУМЧС Росии по Липецкой областиДТП в Елецком районе Липецкой области. 21 июня 2020
ДТП в Елецком районе Липецкой области. 21 июня 2020
© Фото : ГУМЧС Росии по Липецкой области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Священник Евгений Косолапов из Ноябрьска (ЯНАО) погиб в ДТП в Липецкой области, заупокойная лития состоится в понедельник в храме Архистратига Михаила, где служил иерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Салехардской епархии.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в Елецком районе Липецкой области рядом с селом Паниковец столкнулись автомобили Kia Rio и Hyundai Creta, погибли шесть человек.

"Погиб под Липецком в ДТП. Сегодня с 13:00 (11:00 мск) в храме Архистратига Михаила будет совершаться заупокойная лития по отцу Евгению", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что место похорон пока не известно.

Как пишут в социальных сетях знавшие отца Евгения прихожане, вместе со священником в автомобиле находились родственники его супруги, они также погибли. У отца Евгения остались пятеро детей.
Представитель УМВД по Липецкой области сообщил РИА Новости, что предварительной причиной ДТП стало то, что Kia Rio вылетел на полосу встречного движения. Собеседник агентства не уточнил, в какой из машин находился священнослужитель. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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25 февраля, 09:31
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Религия и мировоззрениеHyundai CretaНовости - Религия и мировоззрениеKia RioЛипецкая областьНоябрьскПроисшествия
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