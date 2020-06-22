Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573284762.html
Мосгоризбирком не будет создавать нестационарные участки для голосования
Мосгоризбирком не планирует создавать нестационарные участки для голосования по поправкам в конституцию в столице, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:04
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1400x0_80_0_0_b6f7cb2c0787b26c9adc1cda79febcf6.jpg
https://ria.ru/20200622/1573282801.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1400x0_80_0_0_b6f7cb2c0787b26c9adc1cda79febcf6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_144585835c182279e5ac8a6e4ca86c6e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_214:0:2262:2048_1400x0_80_0_0_ee9b27e57354e5a272f2a5fe4d1bb2df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, москва, общество

Мосгоризбирком не будет создавать нестационарные участки для голосования

10:44 22.06.2020 (обновлено: 11:04 22.06.2020)
18
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком не планирует создавать нестационарные участки для голосования по поправкам в конституцию в столице, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
"Нет, мы это не планируем. Помимо безопасности есть ряд требований, которые мы естественно выполним: это периодическая уборка помещений, дезинфекция всех контактных поверхностей, а также проветривание, кварцевание, все это будет обеспечено. В Москве нет необходимости проводить голосование на открытом воздухе", - сказал Реут, отвечая на вопрос, планируется ли организовывать участки не только в школах, но и в других помещениях, и рассматривается ли вопрос организации нестационарных участков.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Читайте полный текст интервью >>>
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Вчера, 10:15Голосование по поправкам в Конституцию
Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам
000000
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФВладимир ПутинМоскваОбщество
Рекомендуем
Девушка опускает бюллетень в урну во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
Москвичам рассказали о видеонаблюдении на избирательных участках
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
МГИК обеспечит бесконтактное голосование по Конституции на дому
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
В МГИК назвали самый безопасный способ голосования в Москве
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
В Москве все желающие смогут проголосовать по поправкам на дому
Военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения – ветерана Великой Отечественной войны Ракушевой Александры
В Новосибирске устроили мини-парад дошедшей до Берлина медсестре
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин направил послание ветеранам ВОВ в День памяти и скорби
Конституция РФ
Более 1,1 миллиона москвичей подали заявки на электронное голосование
Конституция РФ
В Москве 45 тысяч человек обеспечат проведение голосования по поправкам
Бригада скорой медицинской помощи
В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило 3,4 тысячи
Активист Всероссийского общественного корпуса Волонтеры Конституции на Театральной площади в центре Красноярска
На онлайн-голосование по поправкам зарегистрировались 15% москвичей
Цветы на торжественных мероприятиях в Душанбе
В Душанбе прошел митинг памяти погибших в Великой Отечественной войне
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
В Якутии собрали более кубометра вылившейся смеси после утечки
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
Пассажирский ж/д транспорт включили в число пострадавших отраслей
Пустая больничная палата
В России за сутки 4705 человек выздоровели от COVID-19
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
Лента новостейМолния