Мосгоризбирком не будет создавать нестационарные участки для голосования

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком не планирует создавать нестационарные участки для голосования по поправкам в конституцию в столице, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
"Нет, мы это не планируем. Помимо безопасности есть ряд требований, которые мы естественно выполним: это периодическая уборка помещений, дезинфекция всех контактных поверхностей, а также проветривание, кварцевание, все это будет обеспечено. В Москве нет необходимости проводить голосование на открытом воздухе", - сказал Реут, отвечая на вопрос, планируется ли организовывать участки не только в школах, но и в других помещениях, и рассматривается ли вопрос организации нестационарных участков.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.