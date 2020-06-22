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Пригожин ответил на сообщения о "разорении своего бизнеса"
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что якобы одна из открытых им, певицей... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:48
россия
эмин агаларов
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эмин агаларов, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), общество

Пригожин ответил на сообщения о "разорении своего бизнеса"

10:56 22.06.2020 (обновлено: 13:48 22.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что якобы одна из открытых им, певицей Валерией и музыкантом Эмином Агаларовым компаний "Гуд Фуд Стайл" находится на грани разорения.
Пригожин пояснил, что эта фирма никак не связана с ним, а совместно с Эмином Агаларовым он является учредителем другой компании.
"Мы не занимаемся оперативной работой. Мы никуда ничего не подаем — для этого есть специально обученные люди, которые занимаются и курируют", — пояснил Пригожин.
Продюсер также подчеркнул, что не знает о положении дел в указанной компании.
Ранее продюсер предложил материальную помощь артистам, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.
Продюсер Иосиф Пригожин
14 июня, 14:04Культура
Пригожин рассказал о своем имуществе
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РоссияЭмин АгаларовИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Общество
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