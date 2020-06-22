Пригожин ответил на сообщения о "разорении своего бизнеса"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.

Пригожин пояснил, что эта фирма никак не связана с ним, а совместно с Эмином Агаларовым он является учредителем другой компании.

"Мы не занимаемся оперативной работой. Мы никуда ничего не подаем — для этого есть специально обученные люди, которые занимаются и курируют", — пояснил Пригожин.

Продюсер также подчеркнул, что не знает о положении дел в указанной компании.