https://ria.ru/20200622/1573284379.html
В Москве за сутки выявили 1068 заболевших COVID-19
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1068, Подмосковье - 506, Ханты-Мансийском АО - 295, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:40
2020-06-22T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва