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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки 4705 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 4 705 человек после коронавируса, за все время - 344 416, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 4705 человек выздоровели от COVID-19

10:35 22.06.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 4 705 человек после коронавируса, за все время - 344 416, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 705 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 344 416", - говорится в сообщении.
В частности, 1 238 человек выписаны в Подмосковье, 1 114 - в Москве, 184 - в Санкт-Петербурге.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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