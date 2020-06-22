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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573283855.html
В России за сутки умерли 95 человек с COVID-19
За сутки в РФ умерли 95 человек с коронавирусом, за все время - 8 206, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 95 человек с COVID-19

10:33 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 95 человек с коронавирусом, за все время - 8 206, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев... За весь период по России умерло 8 206 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 29 человек умерли в Санкт-Петербурге, 20 - в Москве.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургОбщество
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