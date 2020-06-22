https://ria.ru/20200622/1573282157.html
В Петербурге глава комитета по соцполитике выздоровел от COVID-19
Председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией и вернулся к работе,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:04
2020-06-22T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр ржаненков
санкт-петербург
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр ржаненков, санкт-петербург, общество