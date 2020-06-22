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В Петербурге глава комитета по соцполитике выздоровел от COVID-19
Председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией и вернулся к работе,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:04
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр ржаненков, санкт-петербург, общество

В Петербурге глава комитета по соцполитике выздоровел от COVID-19

10:04 22.06.2020
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© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-ПетербургаПредседатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков
Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков
© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией и вернулся к работе, сообщили РИА Новости в комитете.
В начале июня Ржаненков сообщил РИА Новости, что заразился COVID-19, его самочувствие удовлетворительное. Он проходил лечение в домашних условиях, участвовал в рабочих совещаниях удаленно.
"Александр Николаевич приступил к исполнению служебных обязанностей с 20 июня. Сегодня вышел на работу", - сказала собеседница агентства.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр РжаненковСанкт-ПетербургОбщество
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