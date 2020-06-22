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Во Владимирской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 51 и составило 3954, сообщило управление... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:13
распространение нового коронавируса
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, петушинский район, ковровский район, александровский район, происшествия

Во Владимирской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусом

10:04 22.06.2020 (обновлено: 10:13 22.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 51 и составило 3954, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 22 июня 2020 года лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3954 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлены 773 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 623, в Петушинском районе - 485, в Муроме - 355, в Александровском районе - 325, в Ковровском районе - 277, Собинском - 222.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2206 пациентов, скончался 51.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗПетушинский районКовровский районАлександровский районПроисшествия
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