Во Владимирской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 51 и составило 3954, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 22 июня 2020 года лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3954 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлены 773 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 623, в Петушинском районе - 485, в Муроме - 355, в Александровском районе - 325, в Ковровском районе - 277, Собинском - 222.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2206 пациентов, скончался 51.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.