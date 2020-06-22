Путин назвал память о войне для народа России абсолютно священной

"Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна", - сказал Путин в ходе посещения главного храма Вооруженных сил РФ и музейного комплекса "Дорога памяти".

По словам президента, эта память дает силы служить стране. "Мы собрались здесь, у стен главного храма Вооруженных сил России, чтобы с глубоким почтением вспомнить о героях прошлого, почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитников отечества от Древней Руси до наших дней, склонить головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли", - сказал глава государства.