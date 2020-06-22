https://ria.ru/20200622/1573281815.html
Путин назвал память о войне для народа России абсолютно священной
Память о Великой Отечественной войне для народа России абсолютно священна, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:00
2020-06-22T12:12
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
общество
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4
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Память о Великой Отечественной войне для народа России абсолютно священна, заявил президент России Владимир Путин
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"Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна", - сказал Путин в ходе посещения главного храма Вооруженных сил РФ и музейного комплекса "Дорога памяти".
По словам президента, эта память дает силы служить стране. "Мы собрались здесь, у стен главного храма Вооруженных сил России, чтобы с глубоким почтением вспомнить о героях прошлого, почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитников отечества от Древней Руси до наших дней, склонить головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли", - сказал глава государства.
Он отметил, что в день памяти и скорби страна обращается к одной из самых горьких, драматических страниц в истории страны - 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая стала жестокой трагедией, унесла миллионы жизней, оставила разрушения и невосполнимую боль потерь, глубокие незаживающие раны.
"Испытания военной поры показали неимоверную силу, стойкость нашего народа, немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказам предков беречь и защищать родную землю", - сказал Путин.