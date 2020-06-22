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Путин прибыл в главный храм Вооруженных сил
Президент Владимир Путин прибыл в подмосковную Кубинку, где находится собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:33
патриот
московская область (подмосковье)
одинцовский район
75 лет великой победы
главный храм вооруженных сил россии
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200622/1573281815.html
Осматривает место куда уйдёт настоятелем.....
52
Так стоп. ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ? Серьезно, храм??? Ну хотя да, чему удивляться, вон в США вообще убийцу, наркома и грабителя причислили к Святым.
10
6
московская область (подмосковье)
одинцовский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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патриот, московская область (подмосковье), одинцовский район, главный храм вооруженных сил россии, владимир путин, политика

Путин прибыл в главный храм Вооруженных сил

09:52 22.06.2020 (обновлено: 18:33 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции "Матерям победителей"
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в подмосковную Кубинку, где находится собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Сообщалось, что Путин планирует посмотреть храм, где будут совершены молебен и заупокойная лития, которую возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 10:0075 лет Великой Победы
Путин назвал память о войне для народа России абсолютно священной
Перед торжественной церемонией Патриарх отслужил молебен, который посетил президент. Глава государства также осмотрел собор.
Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из особенностей храма - образ Спаса нерукотворного - самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично - он был построен к 75-летию Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года.
Владимир Путин в главном храме Вооруженных сил
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
1 из 11

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

Президент РФ Владимир Путин посетил главный храм Вооружённых Сил
2 из 11

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
3 из 11

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

Триптих на стене главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
4 из 11

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
5 из 11

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей в ходе посещения главного храма Вооружённых Сил
6 из 11

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

Президент РФ Владимир Путин оставляет запись в книге почетных посетителей во время посещения главного храма Вооружённых Сил
7 из 11

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

Ворота главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
8 из 11

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей
9 из 11

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
10 из 11

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова)
11 из 11

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 11

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 11

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 11

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 11

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 11

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 11

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 11

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 11

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
11 из 11

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3230118101
Обсудить 6
75 лет Великой ПобедыПатриотМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районГлавный храм Вооруженных сил РоссииВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Осматривает место куда уйдёт настоятелем.....
22 июня, 10:33
Арсений Новиков
4450003
Так стоп. ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ? Серьезно, храм??? Ну хотя да, чему удивляться, вон в США вообще убийцу, наркома и грабителя причислили к Святым.
22 июня, 10:33
xx-dx
500005
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