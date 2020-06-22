В Москве все желающие смогут проголосовать по поправкам на дому

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Чтобы принять участие в надомном голосовании по поправкам к конституции в Москве, достаточно лишь желания человека, причины можно не указывать, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"В этот раз нет необходимости объяснять какую-то причину для надомного голосования, достаточно желания человека. На выборах в законе есть фраза о наличии уважительных причин для надомного голосования. На общероссийском голосовании такой формулировки нет", - сказал Реут.
Он также напомнил, что заявки на надомное голосование могут поступать до 17.00 1 июля.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.