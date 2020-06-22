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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573281423.html
В Москве все желающие смогут проголосовать по поправкам на дому
Чтобы принять участие в надомном голосовании по поправкам к конституции в Москве, достаточно лишь желания человека, причины можно не указывать, сообщил в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:10
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
москва
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, москва

В Москве все желающие смогут проголосовать по поправкам на дому

09:50 22.06.2020 (обновлено: 12:10 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевНапечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Чтобы принять участие в надомном голосовании по поправкам к конституции в Москве, достаточно лишь желания человека, причины можно не указывать, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"В этот раз нет необходимости объяснять какую-то причину для надомного голосования, достаточно желания человека. На выборах в законе есть фраза о наличии уважительных причин для надомного голосования. На общероссийском голосовании такой формулировки нет", - сказал Реут.
Он также напомнил, что заявки на надомное голосование могут поступать до 17.00 1 июля.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Вчера, 08:51Голосование по поправкам в Конституцию
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Читайте полный текст интервью Дмитрия Реутова>>
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФВладимир ПутинМосква
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