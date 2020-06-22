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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В МГИК назвали самый безопасный способ голосования в Москве
Самый безопасный способ голосования в Москве в период пандемии коронавируса - электронное голосование, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:10
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва, нижегородская область, общество

В МГИК назвали самый безопасный способ голосования в Москве

09:36 22.06.2020 (обновлено: 11:10 22.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самый безопасный способ голосования в Москве в период пандемии коронавируса - электронное голосование, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Самый безопасный способ голосования в Москве это, конечно, электронное голосование. Чтобы все опасения исключить, можно проголосовать в такой форме", - заявил Реут агентству.
При этом он отметил, что все необходимые исчерпывающие меры по защите людей от инфекции были предприняты совместно с Роспотребнадзором и органами исполнительной власти.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Читайте полный текст интервью >>>
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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