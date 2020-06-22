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На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне
Украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:23
ситуация на украине
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
ситуация на украине, в мире

На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне

09:23 22.06.2020
2077
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Двадцать первого июня в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки. В 20.40 (совпадает с мск) пожар локализован на площади 3 га. По состоянию на 7.00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины", - сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.
К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники.
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