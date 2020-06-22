МГИК обеспечит бесконтактное голосование по Конституции на дому

"В квартиры мы заходить не будем. Члены комиссий будут экипированы соответствующим образом: халат, защитный экран, перчатки, маска. Когда они приходят к избирателю на надомное голосование, они дезинфицируют ручку двери, а на нее вешают пакет, в котором находится бюллетень, заявление о надомном голосовании, ручка, перчатки и маска. Далее они звонят в дверь, избиратель показывает паспорт, берет пакет, голосует, расписывается в заявлении, возвращает его, а бюллетень кладет в переносной ящик. Вот такой бесконтактный способ", - сказал Реут.