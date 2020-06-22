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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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МГИК обеспечит бесконтактное голосование по Конституции на дому
Мосгоризбирком обеспечит бесконтактное голосование по поправкам к Конституции РФ на дому, для этого члены комиссии будут ходить в халатах, масках и перчатках, а РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:10
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
владимир путин
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мосгоризбирком, владимир путин, общество

МГИК обеспечит бесконтактное голосование по Конституции на дому

09:20 22.06.2020 (обновлено: 11:10 22.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинАгитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком обеспечит бесконтактное голосование по поправкам к Конституции РФ на дому, для этого члены комиссии будут ходить в халатах, масках и перчатках, а все необходимые документы повесят на ручку входной двери, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
Он отметил, что существует специальный порядок проведения надомного голосования в связи с ситуацией с коронавирусом.
"В квартиры мы заходить не будем. Члены комиссий будут экипированы соответствующим образом: халат, защитный экран, перчатки, маска. Когда они приходят к избирателю на надомное голосование, они дезинфицируют ручку двери, а на нее вешают пакет, в котором находится бюллетень, заявление о надомном голосовании, ручка, перчатки и маска. Далее они звонят в дверь, избиратель показывает паспорт, берет пакет, голосует, расписывается в заявлении, возвращает его, а бюллетень кладет в переносной ящик. Вот такой бесконтактный способ", - сказал Реут.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Читайте полный текст интервью >>>
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомВладимир ПутинОбщество
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