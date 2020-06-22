В Москве на голосовании будут использовать дезинфицирующие коврики

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики будут использовать на избирательных участках в Москве во время голосования по поправкам к конституции, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Он отметил, что Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Речь в том числе идет об обязательном дистанцировании людей.
"Мы будем следить, чтобы не возникало больших очередей на избирательных участках. Также, естественно, везде будет нанесена разметка. Места членов избирательных комиссий обязательно будут расположены с учётом дистанцирования - не ближе полутора метров. Паспорта мы в руки брать не будем, человек сам покажет паспорт, мы убедимся. Дальше он расписывается в списке, берет бюллетень и голосует. Ручки одноразовые будут выданы всем", - сообщил Реут.
По его словам, все участковые комиссии с запасом оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты: одноразовыми халатами, защитными экранами, масками, перчатками и санитайзерами.
"Более того, при входе у всех измерят температуру, будем проверять: есть у человека симптомы заболевания или нет. Также на входе будут специальные антибактериальные коврики. Человек проходит по коврику, и подошва дезинфицируется. Участник голосования может прийти в своих средствах защиты. Если у него их не будет, мы ему все выдадим на входе. То же касается и наблюдателей, мы им поможем в случае необходимости со всеми средствами", - сказал Реут.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.