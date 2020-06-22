В Москве на голосовании будут использовать дезинфицирующие коврики

"Более того, при входе у всех измерят температуру, будем проверять: есть у человека симптомы заболевания или нет. Также на входе будут специальные антибактериальные коврики. Человек проходит по коврику, и подошва дезинфицируется. Участник голосования может прийти в своих средствах защиты. Если у него их не будет, мы ему все выдадим на входе. То же касается и наблюдателей, мы им поможем в случае необходимости со всеми средствами", - сказал Реут.