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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Москве на голосовании будут использовать дезинфицирующие коврики
Одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики будут использовать на избирательных участках в Москве во время голосования по поправкам к конституции, сообщил в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:05
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, москва, общество

В Москве на голосовании будут использовать дезинфицирующие коврики

09:03 22.06.2020 (обновлено: 12:05 22.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИнформационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики будут использовать на избирательных участках в Москве во время голосования по поправкам к конституции, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Он отметил, что Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Речь в том числе идет об обязательном дистанцировании людей.
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"Мы будем следить, чтобы не возникало больших очередей на избирательных участках. Также, естественно, везде будет нанесена разметка. Места членов избирательных комиссий обязательно будут расположены с учётом дистанцирования - не ближе полутора метров. Паспорта мы в руки брать не будем, человек сам покажет паспорт, мы убедимся. Дальше он расписывается в списке, берет бюллетень и голосует. Ручки одноразовые будут выданы всем", - сообщил Реут.
По его словам, все участковые комиссии с запасом оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты: одноразовыми халатами, защитными экранами, масками, перчатками и санитайзерами.
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"Более того, при входе у всех измерят температуру, будем проверять: есть у человека симптомы заболевания или нет. Также на входе будут специальные антибактериальные коврики. Человек проходит по коврику, и подошва дезинфицируется. Участник голосования может прийти в своих средствах защиты. Если у него их не будет, мы ему все выдадим на входе. То же касается и наблюдателей, мы им поможем в случае необходимости со всеми средствами", - сказал Реут.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Читайте полный текст интервью Дмитрий Реутова >>
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФВладимир ПутинМоскваОбщество
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