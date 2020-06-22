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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573278712.html
В избиркоме оценили готовность Москвы к голосованию по Конституции
Москва готова к проведению голосования по поправкам к Конституции РФ по всем направлениям, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:04
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
москва
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176666_0:98:3066:1823_1400x0_80_0_0_c3bb2ecc9bca9553406afe80159842d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, москва, политика

В избиркоме оценили готовность Москвы к голосованию по Конституции

08:32 22.06.2020 (обновлено: 12:04 22.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва готова к проведению голосования по поправкам к Конституции РФ по всем направлениям, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Москва к проведению голосования готова по всем направлениям", - сказал Реут.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Вчера, 07:06Голосование по поправкам в Конституцию
Мосгоризбирком ожидает очень высокую явку на голосовании в столице
Читайте полный текст интервью Дмитрий Реутова >>
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФВладимир ПутинМоскваПолитика
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