https://ria.ru/20200622/1573278712.html
В избиркоме оценили готовность Москвы к голосованию по Конституции
Москва готова к проведению голосования по поправкам к Конституции РФ по всем направлениям, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:32
2020-06-22T12:04
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
москва
политика
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, москва, политика