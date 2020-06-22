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В понедельник россияне вернутся на родину из Таиланда, Израиля и с Кипра
Вывозные рейсы в РФ из Таиланда, Израиля, Таджикистана, с Кипра планируются в понедельник, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:03
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, ларнака (район), пхукет (остров), кипр, тель-авив, таджикистан, шереметьево (аэропорт), таиланд, израиль, общество

В понедельник россияне вернутся на родину из Таиланда, Израиля и с Кипра

08:29 22.06.2020 (обновлено: 10:03 22.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Таиланда, Израиля, Таджикистана, с Кипра планируются в понедельник, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы из Пхукета и Бангкока в Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург, из Ларнаки в Москву, из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург, из Тель-Авива в Москву.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмЛарнака (район)Пхукет (остров)КипрТель-АвивТаджикистанШереметьево (аэропорт)ТаиландИзраильОбщество
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