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В Узбекистане число выявленных случаев COVID-19 превысило 6,3 тысячи
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 142 человека и достигло 6,358 тысячи, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:25
2020-06-22T08:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
ташкент
узбекистан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире
ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 142 человека и достигло 6,358 тысячи, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев составляло 6216, 19 пациентов скончались, 4290 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
"По состоянию на 22 июня 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6358", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным министерства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4377. В воскресенье из больниц были выписаны 87 человек, в субботу - 17. Сейчас на лечении находятся 1962 пациента с COVID-19, в том числе 15 - в тяжелом состоянии, трое - в крайне тяжелом.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф