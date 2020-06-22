В Узбекистане число выявленных случаев COVID-19 превысило 6,3 тысячи

ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 142 человека и достигло 6,358 тысячи, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев составляло 6216, 19 пациентов скончались, 4290 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.

"По состоянию на 22 июня 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6358", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным министерства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4377. В воскресенье из больниц были выписаны 87 человек, в субботу - 17. Сейчас на лечении находятся 1962 пациента с COVID-19, в том числе 15 - в тяжелом состоянии, трое - в крайне тяжелом.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.