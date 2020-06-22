Магаданская область перешла на второй этап снятия карантинных ограничений

"Все будет происходить постепенно. Рестораны откроют только те, которые проверили санитарные врачи. Разрешаем спортивные занятия в помещении тоже с соблюдением всех требований. Заработал контактный зоопарк – единственный в нашем регионе. Но это не значит, что пренебрежительно надо относиться к средствам индивидуальной защиты, к рекомендациям, которые дают. К тем правилам, которые установлены. Они действуют, и будут действовать достаточно долго. Это масочный режим в общественных местах, масочный и перчаточный режим в общественном транспорте", - сказал Носов.