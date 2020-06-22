https://ria.ru/20200622/1573277448.html
Магаданская область перешла на второй этап снятия карантинных ограничений
Власти Магаданской области подписали распоряжение о переходе региона на второй этап снятия карантинных ограничений, разрешается работа кафе, ресторанов,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:56
2020-06-22T07:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей носов
магаданская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей носов, магаданская область, общество
МАГАДАН, 22 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова.
Власти Магаданской области
подписали распоряжение о переходе региона на второй этап снятия карантинных ограничений, разрешается работа кафе, ресторанов, спортивных залов, музеев и библиотек, сообщил РИА Новости губернатор Сергей Носов
.
По последним данным, в Магаданской области 610 случаев COVID-19, 3 умерли, вылечился 271 человек. В последнее время основной прирост заболевших дают вахтовые рабочие, прибывающие на Колыму на добычу золота, лососевую путину и стройки.
"Все будет происходить постепенно. Рестораны откроют только те, которые проверили санитарные врачи. Разрешаем спортивные занятия в помещении тоже с соблюдением всех требований. Заработал контактный зоопарк – единственный в нашем регионе. Но это не значит, что пренебрежительно надо относиться к средствам индивидуальной защиты, к рекомендациям, которые дают. К тем правилам, которые установлены. Они действуют, и будут действовать достаточно долго. Это масочный режим в общественных местах, масочный и перчаточный режим в общественном транспорте", - сказал Носов.
Он добавил, что сейчас в регионе начинается подготовка к открытию детских лагерей для отдыха. Их откроют уже в начале июля, если позволит эпидемиологическая обстановка.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.