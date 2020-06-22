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В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики два раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

07:50 22.06.2020
1761
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
21 июня, 12:50
ЛНР приобщит данные об обстреле в Донбассе к делу украинских командиров
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 июня украинские силовики три раза нарушили режим тишины.
"За 21 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь, используя минометы калибром 120 миллиметров и противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) по подконтрольным республике населенным пунктам Фрунзе и Золотое-5.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
20 июня, 18:35
Окажемся в тупике. Песков об опасности несоблюдения Минских соглашений
"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", - добавил собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
КПП в Донбассе
20 июня, 14:52
В ЛНР обвинили украинских журналистов в подготовке постановочных сюжетов
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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