В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛНР приобщит данные об обстреле в Донбассе к делу украинских командиров

ЛНР приобщит данные об обстреле в Донбассе к делу украинских командиров

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 июня украинские силовики три раза нарушили режим тишины.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь, используя минометы калибром 120 миллиметров и противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) по подконтрольным республике населенным пунктам Фрунзе и Золотое-5.