В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 июня украинские силовики три раза нарушили режим тишины.
"За 21 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь, используя минометы калибром 120 миллиметров и противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) по подконтрольным республике населенным пунктам Фрунзе и Золотое-5.
"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", - добавил собеседник агентства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.