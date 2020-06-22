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Глава Алма-Атинской области Казахстана заразился коронавирусом
Аким (губернатор) Алма-Атинской области Казахстана Амандык Баталов сдал положительный тест на коронавирус, после чего ушел на самоизоляцию, сообщил... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:44
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, алма-ата, казахстан, в мире

Глава Алма-Атинской области Казахстана заразился коронавирусом

07:41 22.06.2020 (обновлено: 07:44 22.06.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус. Архивное фото
АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Аким (губернатор) Алма-Атинской области Казахстана Амандык Баталов сдал положительный тест на коронавирус, после чего ушел на самоизоляцию, сообщил пресс-секретарь областной администрации Галымурат Жукел.

"Аким Алматинской облысти Амандык Баталов ушёл на самоизоляцию. К сожалению, результаты последнего ПЦР-обследования на COVID-19 показал положительный результат. Симптомы СOVID-19 протекают без клинических проявлений (бессимптомно)", - написал он на своей странице в Facebook.

По информации пресс-секретаря, Баталов будет проходить лечение на самоизоляции и работать дистанционно.
В Казахстане подтверждено более 17,7 тысячи случаев коронавируса, более 10,8 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 120 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 9,8 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин
17 июня, 06:57Распространение нового коронавируса
Спикер нижней палаты парламента Казахстана заразился коронавирусом
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алма-АтаКазахстанВ мире
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