Глава Алма-Атинской области Казахстана заразился коронавирусом

"Аким Алматинской облысти Амандык Баталов ушёл на самоизоляцию. К сожалению, результаты последнего ПЦР-обследования на COVID-19 показал положительный результат. Симптомы СOVID-19 протекают без клинических проявлений (бессимптомно)", - написал он на своей странице в Facebook.