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Лукашенко отметил необходимость беречь память о Второй мировой войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости беречь историческую память о Второй мировой войне, иначе, забыв ее, можно окунуться "в хаос,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:36
александр лукашенко
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александр лукашенко, белоруссия, брест, в мире

Лукашенко отметил необходимость беречь память о Второй мировой войне

07:36 22.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости беречь историческую память о Второй мировой войне, иначе, забыв ее, можно окунуться "в хаос, раздрай", дестабилизировать страну.
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, заявление президент сделал 22 июня в Бресте во время участия в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.
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"Как только мы это забудем, мы снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну", - сказал президент. Лукашенко акцентировал внимание на важности сохранения памяти о событиях войны, чтобы подобное в истории больше не повторилось. "Вот поэтому мы сегодня в ранее утро пришли сюда - чтобы никогда не повторилось то, что было здесь. Это не просто рядовой ритуал. Это память, для того чтобы мы с вами, наши дети никогда не столкнулись с такими проблемами", - сказал президент.
Он подчеркнул, что подвиг Брестского гарнизона в Великую Отечественную войну стал символом несокрушимости братских народов и общим достоянием бывших республик Советского Союза. "Но, к сожалению, не все граждане этих теперь уже независимых государств видят себя наследниками той героической истории. У потомков изменников и предателей своя правда и своя победа, которую они сегодня намерены одержать прежде всего на идеологическом фронте. Проигравшим и поверженным нужен реванш. Их инициативы уже стали частью государственной политики отдельных стран", - констатировал Лукашенко.
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Но он выразил уверенность, что "народная память победит и в наши дни". Каждый год, по словам белорусского лидера, это подтверждает праздник 9 Мая, когда "даже в тех странах, где День Победы запрещен, люди несут цветы к памятникам советским воинам и бесстрашно продолжают отмечать этот праздник". "Потому что память о героях, спасших многие страны от рабства и геноцида, - это то, что лежит в основе национальной гордости всех, кто является и считает себя наследниками победителей, Победы", - подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором, а героическое прошлое предшествующих поколений - символом независимости. "Их жизненный путь (стал - ред.) примером, в котором мы находим силы для преодоления вызовов не только нашего времени, но и грядущих времен", - сказал он. Президент подчеркнул, что "их стремление к свободе и справедливости, преданность Родине живут в каждом из нас". Он добавил, что "нужно продолжать и сейчас бороться за свою независимость, суверенитет против тех, кто навязывает нам свои идеи, кто идет сюда, чтобы разрушить мир и все то, что создано в стране".
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