В Якутии опергруппа вылетела на место утечки топлива на электростанции

"По итогам принятых мер вынесено решение комиссии по ЧС республики Саха (Якутия) о принятии незамедлительных мер… Вылетела оперативная группа в Среднеколымский улус… В составе группы природоохранный прокурор, специалисты службы МЧС, службы спасения, природоохранное предприятие по ликвидации разлива нефти со спецоборудованием. Кроме того, 21 июня возбуждено административное расследование в отношении "Сахаэнерго", к которому принадлежат нефтеемкости", - сказал министр.