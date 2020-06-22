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В Якутии опергруппа вылетела на место утечки топлива на электростанции
Оперативная группа вылетела в Среднеколымский район Якутии, где произошла утечка топлива дизельной электростанции, сообщил РИА Новости министр экологии,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:58
утечка дизтоплива в якутии
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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353
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утечка дизтоплива в якутии, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Якутии опергруппа вылетела на место утечки топлива на электростанции

07:13 22.06.2020 (обновлено: 09:58 22.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтные электролинии
Высоковольтные электролинии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Высоковольтные электролинии. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Оперативная группа вылетела в Среднеколымский район Якутии, где произошла утечка топлива дизельной электростанции, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.
"По итогам принятых мер вынесено решение комиссии по ЧС республики Саха (Якутия) о принятии незамедлительных мер… Вылетела оперативная группа в Среднеколымский улус… В составе группы природоохранный прокурор, специалисты службы МЧС, службы спасения, природоохранное предприятие по ликвидации разлива нефти со спецоборудованием. Кроме того, 21 июня возбуждено административное расследование в отношении "Сахаэнерго", к которому принадлежат нефтеемкости", - сказал министр.
В воскресенье представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что в селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло дизельное топливо. По словам собеседника агентства, общий объем резервуара, из которого вытекало дизтопливо, составляет 160 тонн.
Как уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС России, проводилась перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн. Обстоятельства происшествия выясняются.
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По поручению прокуратуры республики прокуратура Среднеколымского района организовала проверку. На месте происшествия по поручению прокурора республики будет работать Якутский природоохранный прокурор.
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Утечка дизтоплива в ЯкутииРеспублика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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