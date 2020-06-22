В посольстве России в США прошла акция "Свеча памяти"

"В Москве 4 утра. Ровно 79 лет тому назад на нашу Родину напали враги. Пришли нас убивать. Мы защищались и в результате не только отстояли нашу Родину, но и освободили большую часть Европы. Сегодня как никогда досадно, что в мире есть страны, есть политики, есть люди, которые ставят под сомнение непреложный факт того, что Советский Союз нанес удар фашистским полчищам и Победа в Великой Отечественной войне принадлежит Советскому Союзу и Красной армии", - сказал собравшимся посол Анатолий Антонов.