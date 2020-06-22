https://ria.ru/20200622/1573276022.html
В посольстве России в США прошла акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти" прошла в понедельник в посольстве России в США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:01
2020-06-22T18:33
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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посольство рф в сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_208:0:1868:934_1400x0_80_0_0_89e27bd67eaee4247d900c2200af523f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), посольство рф в сша, сша, общество
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости.
Акция "Свеча памяти" прошла в понедельник в посольстве России в США
, передает корреспондент РИА Новости.
"В Москве 4 утра. Ровно 79 лет тому назад на нашу Родину напали враги. Пришли нас убивать. Мы защищались и в результате не только отстояли нашу Родину, но и освободили большую часть Европы. Сегодня как никогда досадно, что в мире есть страны, есть политики, есть люди, которые ставят под сомнение непреложный факт того, что Советский Союз нанес удар фашистским полчищам и Победа в Великой Отечественной войне принадлежит Советскому Союзу и Красной армии", - сказал собравшимся посол Анатолий Антонов.
Обратившись к стоящим со свечами в руках школьникам, он сказал, что передает им эстафету борьбы за правду.
"Сегодня мы склоняем головы перед солдатами и офицерами, которые отдали свою жизнь за Родину, отдали жизнь за то, чтобы спасти человечество от коричневой чумы. Ничто не может быть забыто. Мы этого не позволим", - сказал дипломат.
После этого прошла минута молчания.
Акция началась в 21.00 по местному времени, то есть в 4.00 по московскому. В этот час в 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз.
В ней приняли участие дипломаты, сотрудники посольства и учащиеся подольской школы. Они выставили свечи на земле в Саду Памяти посольства перед композицией из свечей в форме звезды и вечного огня.