Военные зажгли свечи у главного храма Вооруженных сил России

"В День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны в Главном храме ВС РФ прошла лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие зажгли свечи вдоль Музейного комплекса "Дорога памяти", на прихрамовой территории", - говорится в сообщении.

"В самые тяжелые дни войны на месте возведения Главного храма Вооруженных Сил и музейного комплекса "Дорога памяти" располагался штаб Западного фронта. С первых же минут Великой Отечественной войны на всем протяжении советско-германского фронта разгорелись кровопролитные бои, в которых ярко проявилось мужество наших солдат. Теперь каждый желающий может прийти в любое время в Музейный комплекс "Дорога памяти" и почтить память тех воинов, которые не вернулись с поля боя", - говорится в сообщении.