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Военные зажгли свечи у главного храма Вооруженных сил России
Военные зажгли свечи у главного храма Вооруженных сил России в память о жертвах Великой Отечественной войны, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:32
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религия, новости - религия и мировоззрение, главный храм вооруженных сил россии, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), общество

Военные зажгли свечи у главного храма Вооруженных сил России

06:53 22.06.2020 (обновлено: 09:32 22.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМозаичное панно главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Мозаичное панно главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мозаичное панно главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Военные зажгли свечи у главного храма Вооруженных сил России в память о жертвах Великой Отечественной войны, сообщило Минобороны России.
"В День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны в Главном храме ВС РФ прошла лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие зажгли свечи вдоль Музейного комплекса "Дорога памяти", на прихрамовой территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от лампады священника зажгли свечи, которые установили у архитектурных форм, наполненных землей из братских захоронений.
"В самые тяжелые дни войны на месте возведения Главного храма Вооруженных Сил и музейного комплекса "Дорога памяти" располагался штаб Западного фронта. С первых же минут Великой Отечественной войны на всем протяжении советско-германского фронта разгорелись кровопролитные бои, в которых ярко проявилось мужество наших солдат. Теперь каждый желающий может прийти в любое время в Музейный комплекс "Дорога памяти" и почтить память тех воинов, которые не вернулись с поля боя", - говорится в сообщении.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
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