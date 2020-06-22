У Мемориала павшим советским воинам в Берлине зажгли свечи памяти

БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти" прошла в ночь на понедельник в Берлине у Мемориала павшим советским воинам, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции зажгли, по словам организаторов, тысячу свечей, возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

Возвышающаяся на центральном пилоне восьмиметровая бронзовая статуя красноармейца символизирует окончание войны. Солдат держит оружие на плече, его левая рука вытянута над павшими боевыми товарищами, покоящимися у подножия памятника: мемориал является одновременно кладбищем, здесь захоронены около 2 тысяч военнослужащих.