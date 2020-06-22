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У Мемориала павшим советским воинам в Берлине зажгли свечи памяти
Акция "Свеча памяти" прошла в ночь на понедельник в Берлине у Мемориала павшим советским воинам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:33
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У Мемориала павшим советским воинам в Берлине зажгли свечи памяти

06:51 22.06.2020 (обновлено: 18:33 22.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти" прошла в ночь на понедельник в Берлине у Мемориала павшим советским воинам, передает корреспондент РИА Новости.
Около 15 человек в ночь на понедельник собрались у Мемориала павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен. Организатором акции выступил член организации "Офицеры России" Олег Еременко. Среди других участников – его друзья, русскоязычные жители Берлина, ветераны служб ГДР.
Около 2.00 по местному времени (03.00 мск). Время акции выбрано по времени нападения гитлеровской Германии на СССР, принято считать, что это произошло в 4.00 по московскому времени, хотя бомбардировки советской территории и пересечение границы немецкими военными начались чуть ранее.
Участники акции зажгли, по словам организаторов, тысячу свечей, возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.
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Открытый 11 ноября 1945 года мемориал Тиргартен был создан скульпторами Львом Кербелем и Владимиром Цигалем, а также архитектором Николаем Сергиевским. По обе стороны главного входа на постаментах стоят два советских танка Т-34. Во время Берлинской наступательной операции в апреле 1945 года эти танки одними из первых вошли в город. Позади танков установлены две пушки, своими залпами провозгласившие окончание битвы за Берлин.
Возвышающаяся на центральном пилоне восьмиметровая бронзовая статуя красноармейца символизирует окончание войны. Солдат держит оружие на плече, его левая рука вытянута над павшими боевыми товарищами, покоящимися у подножия памятника: мемориал является одновременно кладбищем, здесь захоронены около 2 тысяч военнослужащих.
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75 лет Великой ПобедыОфицеры РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Т-34ГерманияСССРБерлин (город)Общество
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