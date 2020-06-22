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Исследование показало, что родители покупают своим детям
Родители приобретают детям спортивные товары реже, чем одежду, обувь и игрушки - примерно раз в полгода-год, тогда как гардероб обновляется каждые два-три... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:37
россия
дети
общество
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россия, дети, общество

Исследование показало, что родители покупают своим детям

06:37 22.06.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкДетский велосипед
Детский велосипед
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Детский велосипед. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Родители приобретают детям спортивные товары реже, чем одежду, обувь и игрушки - примерно раз в полгода-год, тогда как гардероб обновляется каждые два-три месяца, следует из данных исследования проекта Дети Mail.ru, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что самыми популярными категориями детских товаров, которые родители купили за последние полгода, стали одежда (93%), обувь (85%) и игрушки (66%). Следом за ними идут книги (63%) и средства гигиены (59%). Спортивную форму и инвентарь приобрели 49% и 37% опрошенных соответственно. Родители также отметили, что чаще всего не ищут товары в интернете по отзывам, а приходят в магазин и выбирают все на месте — так ответили 87%. Готовятся к походам в магазин и ориентируются на рекомендации в сети 30% респондентов, спрашивают совета у знакомых только 10%.
"Родителей попросили поделиться, как часто они покупают детские товары. Оказалось, что одежда приобретается чаще всего: каждые два-три месяца — об этом рассказали 38% респондентов. Раз в месяц ходят в магазины детской одежды 23% родителей, каждыечетыре-пять месяцев — 17%", - следует из результатов исследования.
Уточняется, что для трети опрошенных последний такой шоппинг обошелся в сумму от тысячи до 3 тысяч рублей, от 3-5 тысяч рублей потратили 27%. Больше 5 тысяч рублей оставили в магазине 30%.
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Чуть менее часто обновляется и детская обувь - в обувные магазины 35% родителей заглядывают каждые четыре-пять месяцев, столько же — каждые полгода, раз в два-три месяца приходится менять обувь детям 27% опрошенным. Средний чек последней покупки, по словам 38% родителей, вышел в 1-3 тысячи рублей, от 3-5 тысяч заплатили 31% родителей.
Игрушки покупаются примерно каждые полгода — так поступают 20% респондентов. Каждые два-три месяца отправляются в магазины 19%, раз в месяц — 18%. Траты на них составляет примерно до тысячи рублей (34%) или до 3 тысяч рублей (32%).
"Новые спортивные товары покупают реже всего. От полугода до года назад приобретали что-то из этой категории 25% родителей, больше года назад — 21%. Самыми популярными покупками при этом были спортивная форма (34%), самокаты (26%), велосипеды (25%) и мячи (23%). Расходы на них в среднем не превышали 3 тысяч рублей (47%)", - говорится в результатах исследования.
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Также, согласно данным опроса, многие родители положительно относятся к детским вещам, которыми пользовались другие дети. Так 67% признались, что покупают или берут детские бывшие в употреблении вещи часто или иногда. Однако 33% настаивают на покупке только новых товаров. Чаще всего родители забирают или приобретают бывшие в употреблении: спортивный инвентарь, например, велосипеды, самокаты, лыжи (56%), книги (56%), одежду (54%), учебники (50%) и обувь (31%).
Товары, которые уже были в использовании, после новых хозяев чаще всего передаются дальше родственникам или знакомым (69%) или сохраняются для младших детей (26%). Каждая пятая семья после повторной носки эти вещи выбрасывает, столько же отдают их в детские дома или малоимущие семьи. Продают детские бывшие в употреблении товары на сайтах объявлений 17%.
Опрос проводился с 4 по 13 марта 2020 года среди более 13,1 тысячи пользователей проекта Дети Mail.ru.
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