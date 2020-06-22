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Эксперт рассказал о новых тенденциях на рынке труда
Рынок труда сегодня настолько динамичен, что новые вакансии появляются быстрее, чем специалисты для них, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:03
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
кем стать, навигатор абитуриента, внии труда, общество

Эксперт рассказал о новых тенденциях на рынке труда

06:31 22.06.2020 (обновлено: 09:03 22.06.2020)
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© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рынок труда сегодня настолько динамичен, что новые вакансии появляются быстрее, чем специалисты для них, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

"Современный рынок труда настолько динамичен, что новые типы вакансий появляются быстрее, чем кандидаты успевают освоить требуемые для них функции. Новые специализации появляются постоянно, особенно в быстроразвивающихся индустриях — IT, digital, telecom", — отметил он.

По словам Платыгина, молодому специалисту нужны навыки, чтобы адаптироваться к быстро изменяющимся требования. В этом помогают широкий кругозор, общеобразовательные навыки и так называемые soft skills — самообучаемость, знание языков, креативность, критическое мышление и другие. Владение такими "мягкими навыками" позволит специалистам оставаться востребованными как минимум в течение ближайших десяти лет.
Он также отметил, что если раньше достижением считалась работа на одном месте всю жизнь, то сегодня нужно быть готовым переквалифицироваться в любом возрасте, на любом этапе карьерного пути.
Исследование ВНИИ труда показало, что большинство работников (74%) заявляют о готовности осваивать новые навыки и переквалифицироваться, чтобы иметь возможность устроиться на работу в будущем, добавил Платыгин.
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