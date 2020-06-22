Эксперт рассказал о новых тенденциях на рынке труда

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рынок труда сегодня настолько динамичен, что новые вакансии появляются быстрее, чем специалисты для них, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

"Современный рынок труда настолько динамичен, что новые типы вакансий появляются быстрее, чем кандидаты успевают освоить требуемые для них функции. Новые специализации появляются постоянно, особенно в быстроразвивающихся индустриях — IT, digital, telecom", — отметил он.

По словам Платыгина, молодому специалисту нужны навыки, чтобы адаптироваться к быстро изменяющимся требования. В этом помогают широкий кругозор, общеобразовательные навыки и так называемые soft skills — самообучаемость, знание языков, креативность, критическое мышление и другие. Владение такими "мягкими навыками" позволит специалистам оставаться востребованными как минимум в течение ближайших десяти лет.

Он также отметил, что если раньше достижением считалась работа на одном месте всю жизнь, то сегодня нужно быть готовым переквалифицироваться в любом возрасте, на любом этапе карьерного пути.