В Дагестане около 200 жителей вылечились от COVID-19 в полевых госпиталях

"За один месяц военные врачи пролечили около 200 жителей труднодоступных районов республики, которые завершили курс лечения от коронавируса и были выписаны по выздоровлению", - говорится в сообщении.

В настоящее время еще 45 пациентов находятся на стационарном лечении и продолжают получать необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под наблюдением военных медиков.