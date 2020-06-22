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В Дагестане около 200 жителей вылечились от COVID-19 в полевых госпиталях
Около 200 жителей Дагестана за месяц прошли курс лечения в полевых госпиталях Минобороны России, развернутых в Ботлихе и Буйнакске, сообщает военное ведомство. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:25
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, буйнакск, общество

В Дагестане около 200 жителей вылечились от COVID-19 в полевых госпиталях

06:25 22.06.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПолевой госпиталь в дагестанском Буйнакске
Полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Около 200 жителей Дагестана за месяц прошли курс лечения в полевых госпиталях Минобороны России, развернутых в Ботлихе и Буйнакске, сообщает военное ведомство.
"За один месяц военные врачи пролечили около 200 жителей труднодоступных районов республики, которые завершили курс лечения от коронавируса и были выписаны по выздоровлению", - говорится в сообщении.
В настоящее время еще 45 пациентов находятся на стационарном лечении и продолжают получать необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под наблюдением военных медиков.
Также выездные бригады военных специалистов продолжают принимать граждан в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах горных районов Дагестана. Всего специалистами полевых госпиталей военного ведомства, развернутых в республике, во время выездных консультаций принято около 1,3 тысячи человек.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанБуйнакскОбщество
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