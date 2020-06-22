В Дагестане около 200 жителей вылечились от COVID-19 в полевых госпиталях

"За один месяц военные врачи пролечили около 200 жителей труднодоступных районов республики, которые завершили курс лечения от коронавируса и были выписаны по выздоровлению", - говорится в сообщении.
В настоящее время еще 45 пациентов находятся на стационарном лечении и продолжают получать необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под наблюдением военных медиков.
Также выездные бригады военных специалистов продолжают принимать граждан в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах горных районов Дагестана. Всего специалистами полевых госпиталей военного ведомства, развернутых в республике, во время выездных консультаций принято около 1,3 тысячи человек.
По поручению президента РФ Владимира Путина для помощи населению в борьбе с коронавирусом в Дагестане были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью 200 коек.
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